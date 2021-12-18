從公投看立委補選？　陳柏惟貼中二選區公投票數聲援林靜儀

▲陳柏惟貼出中二選區公投票數。（圖／翻攝陳柏惟臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

公投開票結果大勢底定，四項公投票數皆為不同意票大於同意票，基進黨前立委陳柏惟18日貼出台中第二選區的公投投票數表示，感謝中二選區公民的高投票率。由於距離台中第二選區立委補選不到一個月，此投票數指標性十足。

陳柏惟透過臉書表示，謝謝全台灣有智慧、有行動力的台灣公民，不論你投同意或不同意，都讓執政黨知道有人相挺，也有人不滿意，相信投票的結果，每一票都會讓執政黨放在心上。

陳柏惟強調，也謝謝中二選區的公民們，我們的投票率相當的高，要謝謝你們一次次展現公民意志、執行投票權利，辛苦了；公投元年圓滿落幕，雙方充分溝通，有理才能大聲，接下來，也請大家繼續關心1月9日的補選與罷免案，3Q也會繼續為台灣的民主全力以赴。「再次感謝你們，謝謝，愛你們，3Q」。

值得注意的是，陳柏惟同步貼出了台中第二選區的公投票數，用以預測距離不到一個月的台中第二選區立委補選指標性十足。陳柏惟也針對此公投票數表示「中正萬華不同意罷免，沙龍大烏峰林靜儀，1月9日，雙林雙贏」，聲援即將到來的立委林昶佐罷免案，與台中第二選區立委補選民進黨候選人林靜儀。