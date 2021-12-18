20歲男質疑「南京大屠殺」是假的　遭警方行拘10天

▲南京大屠殺紀念館內的裝置藝術，刻劃當年慘案血淚史。（圖／記者魏有德攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸湖南省衡陽市一名20歲劉姓男子以「劉天長」為暱稱，在網路聊天群組內質疑南京大屠殺的真實性，認為他書讀得少，可能是假的歷史事件，僅而引起網友全體激憤。對此，警方認為劉男的行為損害國家利益、傷害民族感情，依法處理行政拘留10天。

綜合陸媒報導，劉姓男子13日在國家公祭日時在QQ聊天群組內說，「好想穿越到南京大屠殺時候，做日本人XX中國女性，那感覺多爽」，「說這個怎麼了，不可以暢所欲言嗎？」引起聊天群組內多人反彈，更有人截圖舉報。

劉男見情況不對，立刻在群組內說，「南京大屠殺不是假的嗎？有些人說是假的」，「為了營造愛國氣氛虛構出來的，不知道是不是」，並感嘆自己不知道是「沒上學的痛」。

對此，衡陽縣公安局18日表示，已透過QQ追蹤將使用人劉姓男子抓獲歸案，劉男到按後也坦承犯行，表示會反省、道歉及悔過；而劉男的行為損害國家利益、傷害民族感情，依法處理行政拘留10天。

網友看完紛紛留言，「質疑都拘留？？」「才10天？是不是太仁慈了」、「不但不承認歷史，還污辱女性」、「有的人就是無知的可怕」、「這個人我見過，當時看到他發訊息氣得不行，看到朋友們都在找網警舉報，現在看到拘留了真的特別爽」。

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