2021桃園鐵玫瑰音樂節「陽光劇場」接力嗨唱　還有好禮免費抽

▲2021桃園鐵玫瑰音樂節「陽光劇場」嗨唱。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

位於青埔特區內的「桃園陽光劇場」慶12月下旬開幕，自11日起展開為期3週的音樂盛典，18、19日登場的2021桃園鐵玫瑰音樂節，以電音嘻哈、原創搖滾為主題，邀請超人氣樂團、歌手接力嗨唱，打造最狂音樂派對！儘管青埔的風很於冷，因活動免費入場，加上附近即有機捷和高鐵便捷交通，仍吸引許多熱情粉絲們參加。

▲民眾自備座椅。▼限量野餐墊。（圖／記者楊淑媛攝）

市府文化局表示，全台最大規模的音樂盛事，「鐵玫瑰音樂節」，已成為最受矚目的大型音樂祭，今年以曲風作為主題「嘻哈電音」及「原創搖滾」，邀請超過20組藝人輪番演出，包含ØZI、告五人、林宥嘉、拍謝少年、美秀集團、高爾宣、婁峻碩、蔡健雅等歌手，超強演出陣容，自下午1時30分起於全台首座最大戶外流行音樂劇場、位於桃園青埔的「陽光劇場」接力開唱。

▲文創美食市集。▼19日表演名單。（圖／記者楊淑媛攝）

明(19日)的活動，適逢新竹東風音樂節同時在新竹市風Livehouse舉辦，因此，活動特別結合5G科技，串聯桃竹兩地，打造全台第一次最長距離異地共演、雙城音樂交流。另外；周邊還推出文創美食市集，超過百項好禮免費抽獎，有吃有玩非常豐富。