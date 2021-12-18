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萬人排隊網紅奶茶店！員工踢爆「時薪才領26元」　高層嗆：不爽就走

▲▼ 茶顏悅色。（圖／翻攝自官方微博）

▲大陸網紅奶茶茶顏悅色。（圖／翻攝自官方微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸網紅奶茶「茶顏悅色」曾多次創下「排隊幾小時、只為一杯茶」、前方排隊破萬人的紀錄，然而近日卻被爆出壓榨員工。員工抱怨工時過長、降薪，領到的薪資從原本的5000元（人民幣，下同，約新台幣2.2萬元）左右降低至2000元（約新台幣8840元）、抽成僅8元，3位高層在群組和員工互罵，最後撥電話要求員工離職。

綜合陸媒報導，茶顏悅色員工在社交平台上爆料，公司員工每人每日平均工作11小時，時薪卻只有6到9元（約新台幣26至39元），月薪到手不滿3000元。

一名湖南長沙員工表示，人均工時11小時，晚上12點打烊還要開會到凌晨3點，第二天9點就要開店。

這則抱怨引發公司內部口水戰。一名武漢區域員工反嗆，「工作不努力還想拿高工資......德不配位，必有災殃......你有多大本事拿多少錢。」

就連創始人呂良也加入戰局，「公司疫情期間，一個月虧2000多萬，你回我一句話那我活該，真是打一手好感同深受。」呂良還通過辦公軟體聯繫與其意見不一的員工，聲稱不想在茶顏工作可以離職。

除此之外，據觀察者網「風聞社區」指出，有茶顏悅色的離職員工趁此機會，在大陸網路上吐槽公司混亂的管理規章，比譬如福利待遇差，到入職6個月才給五險一金、薪資低且職場「內卷化」嚴重；每次給顧客做飲料，店員還要給顧客介紹飲品的喝法，說完了才能給下一個顧客飲品。

內容還指出，如果被發現說的內容遺漏了，還會被店長直接拉出去「批鬥」一頓；在被這麼多不合理的規定折磨了一天後，下班隔幾個小時還要再回去開會，一個月拚死拚活，最後薪資只有2000元。

事件爆發後，很多網友對創始人呂良的言論表示強烈不滿，認為其無視員工薪酬縮水問題，只在意公司盈利與否，對員工毫無體恤之心，且在發生爭執後，用高層身份壓人，管理方式粗暴，不尊重員工。

呂良17日內部薪資爭吵發了道歉信，「對不住8000位信任公司、一起努力想辦法抗住這個冬天的夥伴……事先沒有把薪資調整的原因和調整後的薪資計算方式跟大家講清楚。」

▼大陸茶顏悅色網紅奶茶代購，消費者在社交平台上曬單。（圖／取自澎湃新聞）

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