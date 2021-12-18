美國會邀台參加環太軍演　國台辦：在台灣問題玩火必自焚

▲大陸國台辦發言人馬曉光 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

美「2022 財年國防授權法案」（FY 2022 NDAA）在美聯邦參眾兩院通過，包含邀台參加2022年「環太軍演」、推動美國民警衛隊與台合作等內容。大陸國台辦發言人馬曉光強調，「台灣問題上玩火，玩火者必自焚。」並且正告民進黨如果繼續與美國接觸「以武拒統」，一但突破紅線，大陸方面將不得不採取斷然措施。

馬曉光表示，台灣是中國的一部分。台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉。美國反華勢力和一些國會議員出於「以台制華」企圖，將台灣當作遏制中國發展和民族復興的棋子，想方設法武裝、訓練「台獨」勢力，千方百計阻撓中國統一這是在台灣問題上玩火，玩火者必自焚。

馬曉光說，我們要求美國國會停止在涉台問題上的錯誤言行，停止為「台獨」勢力撐腰打氣，停止給台海和平穩定帶來進一步損害。「敦促美國政府和相關部門停止與中國台灣地區進行任何形式的軍事聯繫和企圖靠軍事挺台阻撓中國統一的危險行徑。」

馬曉光強調，正告民進黨當局，勾連外部勢力「以武拒統」只會將台灣推向災難。如果挑釁逼迫甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。

綜合外媒報導指出，美國參議院15日以88票贊成、11票反對的壓倒性結果通過2022財年國防授權法案，已送交白宮，待美國總統拜登簽署後生效。該法案內容包括重申《台灣關係法》及「六項保證」的對台安全承諾，建議邀請台灣參與2022年環太平洋軍演（RIMPAC），以及美國國民兵（National Guard）與台灣合作的可行性。

▼2020環太平洋軍演。（圖／截圖自FB／RIMPAC）