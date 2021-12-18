北桃旅館群聚釀7本土！醫斷言「非空調傳播」：這2人可能開門對話

▲桃園某防疫旅館清空。（圖／記者沈繼昌攝）

記者嚴云岑／台北報導

桃園、台北檢疫旅館分別爆出6人及2人群聚，7名境外移入改判為本土個案，三大感染源分別指向空調、手套與手把，指揮中心指揮官陳時中也表示認同。不過，感染科專家卻有不同看法，更直言桃園與台北檢疫旅館的病毒應是透過「不同途徑」傳播。

中央流行疫情指揮中心16日公布桃園、台北檢疫旅館基因定序結果。桃園旅館8名確診者中，有7人感染同一株Delta，其中1人更住在不同樓層，全案擴大為6人群聚。台北檢疫旅館則有2人交互感染，因為兩人身上驗出的Delta病毒株從未在本土出現，僅在美國發現1600例個案且，因此判定是由後入住的案16870傳染給先入住的案16859。

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雖然陳時中在記者會上提到，查出感染途徑代表對社區威脅越來越小，但究竟在檢疫旅館住客是如何被感染，各界依然有不同意見。北市副市長蔡炳坤表示，可能是在取餐時遭空氣接觸；陳時中也坦言，桃園旅館環境污染可能性大，空調、手套、與房門手把，都是可能的傳染途徑，但詳細情形還有待衛生單位調查。

▲桃園防疫旅館確診表。（圖／ETtoday製表）

對於北市與指揮中心推測，中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪時直言，桃園檢疫旅館的傳播途徑「不會是空調」，因為若是中央空調遭受病毒污染，經由共通管路吹到個房間，應該不會只有8人染疫。此外，他也提及，中央空調的回風力很弱，「弱到無法把人在房間裡噴出的飛沫吸到天花板上」，也因如此，新冠肺炎流行至今快2年，也沒有建築物、或醫院因為染疫停用空調。

至於手套、門把是否可能成為病毒傳染途徑？黃高彬也表示，「不見得。」他分享防疫旅館稽查經驗，工作人員不會把餐盒掛在門把上，而是在房間門口擺小桌子或椅子，送餐人員基本上是像郵差一樣「丟了就跑」。房客打包垃圾後也是放在桌子或椅子下面，再由工作人員取走，並不會有人去開門或觸摸門把。

「現在防疫旅館最難請的就是送餐與收垃圾的人！」黃高彬坦言，這兩項工作風險高，求職者也容易受到家人阻礙，但也因深知有病毒暴露風險，該類人員也都是全副武裝上場，所以至今幾乎沒有旅館工作人員染疫。不過，在住客退房後，旅宿業者需要進行「終期消毒」，全數清消房內外環境與門把、門板。黃高彬推測，桃園旅館染疫應該就是該步驟為落實，才會讓下一名住客遭感染，與空調無直接相關。

▲案16859接觸者匡列及採檢情形。（圖／指揮中心提供）

至於台北市檢疫旅館的2名確診者是如何被感染？黃高彬表示，因為兩人住在隔壁，雖然北市調閱錄影帶並未發現明確接觸證據，但從染疫時序推測，可能就是在開門講話時感染。

依據指揮中心公布資料，案16859與案16870在旅館共有7天交集，前者的確診日剛好是後者出現症狀的7天後。黃高彬說，這代表病毒熬過7天潛伏期，而如果只是單純開門拿便當，就算兩人都沒戴口罩，留在空氣中的病毒量也不足以造成傳播，推測兩人可能有「長時間的對話」，空氣中病毒濃度高，才會造成傳染。