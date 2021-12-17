曾砍前妻入獄！逆子5刀捅死母「認了後悔」：覺得沒人愛我　

記者陳豐德、陳羿妏／新北報導

新北市中和區今（17日）上午驚傳命案，一名張姓男子因於家中抽菸，遭母親制止後，以5刀刺死母親，而其胞姊聞聲趕來阻止也遭到割傷。被問到為什麼要殺媽媽、會不會後悔，張男表示「我覺得沒人愛我」、「會後悔」。目前警方偵訊後，依殺人罪嫌將張男移送法辦。

▲張男不滿母親勸阻抽菸，5刀刺死對方。（圖／記者陳豐德翻攝，下同）

這起事件發生在新北市中和區，17日上午9時許，張男(42歲)在家抽菸時，因不滿遭母親(68歲)制止，一時情緒失控之下，持28公分料理刀，以5刀狂刺母親右側腹部及右腹靠背部，而聽到聲音前來制止的姊姊(44歲)也被劃傷手掌。警消獲報到場，立即將2名傷者送醫搶救，惟張母上午11時10分經急救後，仍因傷重宣告不治。

據了解，張男多年前曾有砍傷前妻、服刑的紀錄，其罹患思覺失調後，衛生局定期會到住家查訪，而張男近期服藥、打針都正常，列管後沒有暴力傷害紀錄。另外，張男最近一次回診是今年12月初，衛生局原本已排定於12月下旬進行家訪，未料卻發生憾事。

至於被問到為什麼要殺媽媽、會不會後悔，張男則表示「我覺得沒人愛我」、「會後悔」。目前警方偵訊後，依殺人罪嫌將張男移送法辦。