華航力推帛琉遊！4天3夜「自由行4萬有找」　旅展下訂1人折2千

▲華航推出帛琉自由行優惠遊程。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

2021高雄國際旅展於今（17）日起至20日在高雄展覽館盛大舉辦，中華航空表示，為推廣帛琉泡泡旅遊，旅展期間華航推出帛琉旅遊產品超值優惠，現場下訂每人現折2,000元，四天三夜自由行只要TWD38,800起。

華航表示，本次展館設於高雄展覽館1樓N2入口特6攤位，今年以四面島型的設計，分別展現華航集團各航空公司之特色；並將最新2022年月曆「我們一直都在」搬上展館，放大重現月曆細緻插畫風格，讓貨運團隊、機組員、修護人員等主角躍上牆面，呈現各領域華航團隊的工作樣貌，以流行的唯美文青風吸引民眾拍照留念。

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華航也特別於展館打造帛琉主題牆，設計豐富的海底世界，邀請旅客體驗帛琉自然美景。旅展現場另推出華航高雄-上海購票94折優惠，華航高雄-上海航線自2022年1月至3月將增班服務南部鄉親，由每週一班增加為兩班，提供每周二、六飛航服務。

▲華航在旅展推出多種優惠。（資料照／記者沈繼昌攝）

民眾只要於現場下單購買華航eMall商品，即可額外獲得「華航復古公仔」、「華航商務艙筷架」等精美限量週邊商品。華航也規劃「中國信託華航聯名卡」專區，提供聯名卡申辦及諮詢服務。

另華信航空強打高雄－金門開航特惠價TWD1,388元，以及高雄飛澎湖、花蓮等多航線旅展限定折扣，更有免費機票週週抽；台灣虎航將最受年輕人喜愛的網路電商平台「虎禮選」搬到旅展現場，並推出旅展現場限定85折優惠。旅展現場加入台灣虎航tigerclub會員，還可獲贈限量禮品。