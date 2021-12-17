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老公曾是總統級法官！女律師打贏上億土地官司　遭3煞狂打報復

▲▼永和分屍案，高院法官曾德水帶孫武生等4被告回現場模擬。（圖／記者陳雕文攝）

▲高院前法官曾德水（中著西裝者）的律師妻子，疑因打贏上億元土地官司挨揍報復。（圖／記者陳雕文攝）

記者黃哲民／台北報導

高院前法官曾德水的吳姓律師妻子，去年疑因幫人打贏1場價值上億元的土地官司，惹怒對方以3萬元酬勞教唆男子張景棋教訓吳女出氣，張男找幫手王佑庭、黎吉輝埋伏，當街將女律師打趴在地，3人到案宣稱是受1名幫派大哥「天哥」委託，但檢方查出「天哥」早已過世，台北地院認定3嫌雖認罪但沒說實話，依傷害罪判3人各6月到8月徒刑，可上訴。

曾德水審理過前總統陳水扁所涉二次金改弊案，曾堅持查明保外就醫卻趴趴走的阿扁，健康狀況可否恢復審理，也審理過前總統馬英九被控洩密案，被戲稱「總統級法官」。曾德水審理桃園逆子翁仁賢縱火燒死父母共6親人案，當庭和翁男互嗆「別囂張」，他審理美籍男子孫武生等人所犯永和分屍案，除帶隊重回命案現場履勘，更多次要求孫男尊重中華民國法律，曾德水今年（2021年）3月已退休。

曾妻也擔任過法官，轉任律師多年。去年11月4日傍晚6時許，曾妻從北市羅斯福路的事務所下班，剛走到巷口，男子王佑庭從後頭快步超越她，突然回身迎面撞來，並揮拳痛毆曾妻頭臉將她打趴在地，隨即逃離。曾妻猝然遇襲，渾身掛彩，驚恐報案追查。

警方循線拘提王男到案，王男狡辯曾妻先撞他，他才反擊，其餘都不肯說，不過檢警很快就查出王男是跟同住的男子黎吉輝一起搭計程車逃離犯案現場，轉搭捷運回到新北市新店住處，接著揪出共犯張景棋到案。

張男宣稱同年9月間在一場竹聯幫的聚會中，聽到「天哥」表示曾妻幫人打官司讓某人很不滿，打算買兇教訓，他就跟「天哥」毛遂自薦願意承接，經「天哥」應允，他找王男動手，說好酬勞3萬元，王男再找黎男陪同壯膽。

3嫌供稱事發當天下午2時許，同坐張男租來的轎車到曾妻事務所附近勘查地形，王男和黎男下車埋伏等候，由黎男把風通報、王男尾隨曾妻動手，而張男當時女友陳浩文負責躲在騎樓用手機拍照存證，張男事後將酬勞全數交付王男，黎男分到2000元。

檢方查出，事件主因疑為曾妻幫人打贏1場價值上億元的土地官司，3嫌更供稱打完曾妻就要再修理委任曾妻的建商，酬勞另計，但張男所稱的「天哥」早就過世，於是先起訴3嫌涉犯傷害罪嫌並具體求刑各8月。

法官審理時，3嫌還是沒說出「天哥」到底是誰，法官指3嫌雖承認傷害曾妻但沒講實話，更僅因貪圖報酬就打傷素不相識的曾妻，造成被害人嚴重恐懼不安，判張男8月徒刑，王男和黎男各7月、6月徒刑，可上訴。陳女今年3月和張男結婚，她本案所涉刑責由檢方另案偵辦中。

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