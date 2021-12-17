美國前首席副助卿：反美豬若通過　「削弱台灣CPTPP候選資格」

▲美國前國務院經濟商務首席副助卿唐偉康（Kurt Tong），過去訪台時，曾與時任總統馬英九會晤。（圖／總統府Flicker）



記者陶本和／台北報導

針對1218四項公投的相關議題，美國前國務院經濟商務首席副助卿唐偉康（Kurt Tong）接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問時表示，如果公投阻止美豬進口台灣，將影響台灣作為公平貿易夥伴的信心，會消弱CPTPP的候選資格，也傷害台美經濟關係。

《東森新媒體ETtoday》記者16日就1218公投相關議題，訪問美國前國務院經濟商務首席副助卿唐偉康（Kurt Tong）；而唐偉康也以信件回覆相關提問。

首先，有關「反萊豬」公投案的議題，唐偉康向《東森新媒體ETtoday》記者表示，以他身為美國經濟政策專家，認為只要符合美國食品和藥物管理局（FDA）萊克多巴胺最大容許值（MRL）的豬肉，對消費者是安全的，因此應該可以在台灣銷售。

至於如果公投阻止了美國豬肉進口台灣，是否帶來負面影響？唐偉康表示，如果公投結果阻止美國豬肉進口到台灣，在其他國家將被視為對科學合理政策的負面逆轉，這是政治化的過程，而不是科學的過程。

因此，唐偉康認為，這將影響台灣作為公平合理的貿易夥伴的信心，可能會削弱台灣的 CPTPP 候選資格，也可能對深化美台經濟關係的努力，造成負面挫折。

▼美國前國務院經濟商務首席副助卿唐偉康（Kurt Tong），過去訪台時，曾與時任總統馬英九會晤。（圖／總統府Flicker）

