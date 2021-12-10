陳修將殺小3被起訴後獲交保　彰檢上午火速提出抗告逮他回籠

▲陳修將交保。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

76行者前總召陳修將因涉殺小13歲的胡姓小三，被彰化地檢署依涉殺人罪提起公訴，但全案昨天下午移審彰化地院後，法官裁定20萬元交保並限制住居，震驚社會，但陳離開彰化地方法院後沒有回和美住家，也沒有回到溪湖戶籍地行蹤成謎，檢方認為有串證滅證之虞，上午火速向彰化地院提出抗告。

陳修將涉嫌殺害小三，被彰化地檢依照殺人罪起訴，並酌請法官從重量刑，但彰化地院依陳的工作、社會經驗、背景等，認為他並無逃亡之虞，裁定其以20萬元交保。另外，陳修將交保後，面對記者提問是否後悔做出此事，陳則雙手合十回應，「司法會有公道，謝謝關心」接著就跳上車離去。

▲彰化地檢提抗告。（圖／記者唐詠絮攝）

陳修將交保後至今接近20小時，神隱沒有返回住處，他的家人透過友人電話轉述，感謝彰化地院讓他交保，更期盼社會能給他時間自思反省，也不要再去打擾他的家人生活。

陳修將交保消息曝光後，已經有不少網友到他臉書留言，甚至要他開直播說明，但他交保後沒有回到溪湖及和美住處，他的家人說，陳修將今年滿40歲了，也結婚生子，長大了要為自己的行為負責，請外界不要再針對她家人放大檢視。

今天彰化地檢主任檢察官吳宇軒指出，檢察官認為有羈押被告之必要，理由在於有串證及湮滅證據之虞，因此依法提起抗告。