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萬華工地怪手遭放置「疑似爆裂物」　警分析確認無火藥成分

▲▼台北市萬華區中華路二段、南機場夜市附近工地怪手被放爆裂物。（圖／記者黃彥傑攝）

▲警方經調查後確認其中無火藥成分，排除為爆裂物。（圖／記者黃彥傑攝）

文／中央社

（中央社記者黃麗芸台北16日電）台北市萬華區今天中午驚傳疑似有爆裂物，警方獲報立即派員封鎖現場，經進一步調查確認並無火藥成分，排除為爆裂物，此案相關動機和涉嫌人身分正在追查中。

警方今天中午左右接獲報案，指萬華區中華路二段和南海路口疑有爆裂物品，隨即派員封鎖現場進行處理。

經專業處置後，轄區警方表示，已確認並無火藥成分，也非爆裂物，全案相關動機和嫌疑人部分，正在積極追查了解中。

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