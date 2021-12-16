漲價10元「客人全跑光」變空城！小吃店老闆快哭了　網揪1致命傷

▲小吃店一漲價客人都跑光。非當事店家。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

近期餐飲業在醞釀一股漲價潮，丹丹漢堡宣布漲價沒幾天，八方雲集也調漲！有網友就發現，網路上已經出現小吃店老闆吃不消的貼文，成本高漲店家只好跟著漲，結果一漲價「瞬間快變空城了」，客人反而跑光光，實在為難。

原PO在PTT表示，他家裡就是從事餐飲業，近期滑臉書看到有同業苦訴，開店10年都沒調整價格，「今年撐得好辛苦，什麼都漲」，於是決定每個品項漲5至10元，原本以為多年沒漲價，這次因應原物料成本調漲，顧客應該能接受，沒想到一漲價客人全消失了，「這樣很過分嗎？為何瞬間快變空城了？」

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▲小吃店漲價就沒生意，應該嘗試加強口味。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



漲價後反而沒人來消費，比漲價前的狀況更慘，原PO家的店原本也想漲價，結果看到這名同業說「客人忠誠度就因價格瞬間瓦解，請問該怎麼辦？難道這決定是錯？」原PO頓時不敢調整價格了，感嘆餐飲業真的好兩難。

網友分析，一漲價客人就跑光的店有個共通點，最大賣點就是便宜，口味反而很普通，所以一漲價就沒吸引力了，「特色只有便宜，漲價就沒人，就是這麼簡單」、「好吃的店，漲2倍都有人吃」、「核心客群就是找便宜的，又不夠好吃到忠誠」、「沒實力就薄利多銷啊」、「客人因CP值去吃，有一天也會因CP值而離開」、「代表附近同品項有人沒漲，真沒的挑的話還是會吞下去的」、「好吃的東西漲價還是有人會買單」。