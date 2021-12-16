金正恩上任後至少「公開處決27人」！7人只因瘋K-pop慘死就槍下

▲金正恩上任正好10年。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓人權團體「轉型正義工作組織」日前公布最新報告稱，北韓當局在金正恩統治的10年內，至少執行過27場的公開處決，其中竟有7人只是因為接觸韓流，觀看或散播韓劇或是聽韓樂。而處決手段極為殘忍，不但曾經在家屬面前直接處決犯人，還曾經在父親面前焚燒兒子屍體。

根據韓媒報導，轉型正義工作組織（Transitional Justice Working Group, TJWG）日前公布了一份名為《繪製金正恩統治下的殺戮：北韓對國際壓力的反應》的報告（Mapping Killings Under Kim Jong-un: North Korea’s Response to International Pressure）。該份報告就1956年至2018年間，442個脫北者對於北韓處決現場的陳述進行分析，藉此比對金正恩上任前與上任後的行刑情形。

▲金正恩上任後至少執行了27次的公開處決，其中罪名涵蓋毒品、性交易到接觸韓流文化。（圖／達志影像／美聯社）



該報告主要描寫兩江道惠山市的案例，事實上，由於該地區位於北韓與中國的國境交界處，不但是兩國的商業貿易交流中心，也是脫北者的主要來源地，因此來自當地的脫北者證言也較多。在報告中提到，金正恩上任後，至少執行過27次公開處決，其中「觀看、散播南韓影片等文化出版品」最為大宗，共計7件。其他則還有毒品、買春、賣春、人口販賣等。

北韓當局早期經常會在邊境附近的河堤或是惠山市區公開處決犯人，但是金正恩上任後，幾乎都改在遠離市中心機場與邊境的深山或是空地處決犯人。分析認為，北韓當局曾於2005年曝光某段公開處決的行刑影片，引發國際撻伐，同時開始受到外界注目與監視，因此才會對於處決越來越謹慎。而遠離邊境的原因則是為了防止消息走漏。

北韓2021年底修訂「反動思想、排擊文化法」，加強掃毒、掃黃的力度，同時也開始合法處決那些私下偷看韓劇、聽南韓音樂的民眾。