偵測第2劑BNT心肌炎！台大醫院幫北市4校學生做心電圖檢查

▲臺大醫院心臟團隊前往建中，幫忙做第二劑BNT接種前後的心電圖檢查，早期偵測心肌心包膜炎。（圖／心臟兒童基金會提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內今起陸續展開12~17歲青少年第二劑BNT校園接種，在北市府支持下，台大醫院心臟團隊與心臟病兒童基金會攜手，幫北市建國高中等4校進行第二劑疫苗接種前後的心電圖檢查，以及早偵測BNT引起心肌炎並介入治療，一旦發現異常將於4小時內通知，預計可收案近6000名高中生。

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▲臺大醫院協助北市高中生以心電圖檢查。（圖／台大醫院提供）

目前青少年可以接種的新冠疫苗以mRNA為主，然而在年輕族群特別是男性，已知有極少數案例可能發生心肌心包膜炎，特別是施打第二劑疫苗時。

中央流行疫情指揮中心評估其利弊風險，拍板12~17歲青少年於12月中旬可接種第二劑BNT疫苗，建議間隔12週以上，校園接種最早會從今（12/16）開始，包含台北、台中和宜蘭等縣市，明天（12/17）則有苗栗、南投、新北，其餘縣市則在12/20之後。

台大醫院小兒心臟科教授邱舜南表示，心肌心包膜炎可能會造成嚴重症狀甚至有致命性，但是若能早期診斷早期治療，大部分心肌心包膜炎病患可順利出院。

為了能夠早期診斷心肌心包膜炎，及時轉診做治療，台大醫院心臟團隊與中華民國心臟病兒童基金會在北市府的全力支持下，為台北市高中生在第二劑BNT疫苗施打前及施打後第二天進行心電圖檢查，比較施打疫苗前後心電圖的細微變化，目前納入四所學校包含建國高中、成功高中、大安高工、南港高工，預計收案可達6千人；計畫已報備中央流行疫情指揮中心核可實施。

邱舜南說明，打完疫苗引起的心肌炎目前還無法預測，但目前國際文獻資料顯示，接種疫苗引起心肌炎高峰是接種後第2~6天，所以設定第2天進行後側，及早偵測有無特特別變化；該計畫原本也希望做全台北市學生，但受限於經費、人力等問題，先以高風險男學生為主；接受心電圖檢查者若偵測發現心肌炎風險變化，團隊將於第二次採檢後4小時內進行通知。

邱舜南說，近期門診觀察也常見接種疫苗後因為胸痛、或心臟等不適症狀，前來做心電圖檢查；本次雖是以研究模式進行，但主要是門診服務的延伸，幫所有參加的學生，偵測施打疫苗後是否有心電圖異常，並藉由前後比對，更能增加診斷的精準度，希望藉由此篩檢能夠給施打疫苗的學生多一層保障，相關研究成果預期明年初可進行公布。

▲▼臺大醫院協助北市高中生以心電圖檢查 早期偵測施打第二劑BNT疫苗引起之心肌心包膜炎。（圖／台大醫院提供）