　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

偵測第2劑BNT心肌炎！台大醫院幫北市4校學生做心電圖檢查

▲▼臺大醫院協助北市高中生以心電圖檢查 早期偵測施打第二劑BNT疫苗引起之心肌心包膜炎。（圖／心臟兒童基金會提供）

▲臺大醫院心臟團隊前往建中，幫忙做第二劑BNT接種前後的心電圖檢查，早期偵測心肌心包膜炎。（圖／心臟兒童基金會提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內今起陸續展開12~17歲青少年第二劑BNT校園接種，在北市府支持下，台大醫院心臟團隊與心臟病兒童基金會攜手，幫北市建國高中等4校進行第二劑疫苗接種前後的心電圖檢查，以及早偵測BNT引起心肌炎並介入治療，一旦發現異常將於4小時內通知，預計可收案近6000名高中生。

▲▼臺大醫院協助北市高中生以心電圖檢查 早期偵測施打第二劑BNT疫苗引起之心肌心包膜炎。（圖／台大醫院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲臺大醫院協助北市高中生以心電圖檢查。（圖／台大醫院提供）

目前青少年可以接種的新冠疫苗以mRNA為主，然而在年輕族群特別是男性，已知有極少數案例可能發生心肌心包膜炎，特別是施打第二劑疫苗時。

中央流行疫情指揮中心評估其利弊風險，拍板12~17歲青少年於12月中旬可接種第二劑BNT疫苗，建議間隔12週以上，校園接種最早會從今（12/16）開始，包含台北、台中和宜蘭等縣市，明天（12/17）則有苗栗、南投、新北，其餘縣市則在12/20之後。

台大醫院小兒心臟科教授邱舜南表示，心肌心包膜炎可能會造成嚴重症狀甚至有致命性，但是若能早期診斷早期治療，大部分心肌心包膜炎病患可順利出院。

為了能夠早期診斷心肌心包膜炎，及時轉診做治療，台大醫院心臟團隊與中華民國心臟病兒童基金會在北市府的全力支持下，為台北市高中生在第二劑BNT疫苗施打前及施打後第二天進行心電圖檢查，比較施打疫苗前後心電圖的細微變化，目前納入四所學校包含建國高中、成功高中、大安高工、南港高工，預計收案可達6千人；計畫已報備中央流行疫情指揮中心核可實施。

邱舜南說明，打完疫苗引起的心肌炎目前還無法預測，但目前國際文獻資料顯示，接種疫苗引起心肌炎高峰是接種後第2~6天，所以設定第2天進行後側，及早偵測有無特特別變化；該計畫原本也希望做全台北市學生，但受限於經費、人力等問題，先以高風險男學生為主；接受心電圖檢查者若偵測發現心肌炎風險變化，團隊將於第二次採檢後4小時內進行通知。

邱舜南說，近期門診觀察也常見接種疫苗後因為胸痛、或心臟等不適症狀，前來做心電圖檢查；本次雖是以研究模式進行，但主要是門診服務的延伸，幫所有參加的學生，偵測施打疫苗後是否有心電圖異常，並藉由前後比對，更能增加診斷的精準度，希望藉由此篩檢能夠給施打疫苗的學生多一層保障，相關研究成果預期明年初可進行公布。

▲▼臺大醫院協助北市高中生以心電圖檢查 早期偵測施打第二劑BNT疫苗引起之心肌心包膜炎。（圖／台大醫院提供）

▲▼臺大醫院協助北市高中生以心電圖檢查 早期偵測施打第二劑BNT疫苗引起之心肌心包膜炎。（圖／台大醫院提供）

▲▼臺大醫院協助北市高中生以心電圖檢查 早期偵測施打第二劑BNT疫苗引起之心肌心包膜炎。（圖／台大醫院提供）

►蘭蔻香水、歐舒丹香水超級特價快搶！

ET快訊
快訊／桃園某防疫旅館清空！　檢疫民眾將緊急撤離
21歲正妹天天換人嗨！下面「狂掉起司球」醫嚇傻
教授國考洩題！47警大生遭拔官　集體提告結果出爐
王力宏岳母起底是香港女星！　「強大靠山」曝光　
交通部砸1.5億APP卻悄悄下架　監察院要查了
陳美鳳身上外套「比1台國產車貴」！超狂價錢網傻了
限時3天！超商咖啡飲品買1送1　30元喝特大杯美式

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／桃園某防疫旅館傳清空！檢疫民眾接緊急通知　下午撤離飯店

LIVE／防疫旅館疑交叉感染「基因定序將出爐」　陳時中最新說明

國小課桌椅「彩色圓柱體」神秘用途曝光！網驚長知識：以為是掛勾

偵測第2劑BNT心肌炎！台大醫院幫北市4校學生做心電圖檢查

她做「豪宅祕書」3天就想辭！過來人勸留：3個老闆搶挖角、嫁高富帥

防超商暴力事件重演　消基會籲政府「明定未戴口罩處置指引」

交往5年、結婚7年！卻抓包先生公務機「有在約按摩」人妻崩潰了

高鐵「元旦連假再加開6班車」　12／18開賣！每車都有3節↑自由座

台南山上花園水道博物館　白雪木及時綻放增添聖誕節慶氣氛

好市多「秒殺級神物」一整貨櫃上架　他終於買到！網QQ：好羨慕

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

轎車巷內迴轉「倒車讓騎士先過」　突衝上人行道撞破花盆：歸剛唉！

轎車違停車道被拍！副駕秒暴怒　錄影反蒐證嗆：你也停在白線上

王力宏親認離婚「決定分開生活」　與李靚蕾8年婚姻告吹：很遺憾

獨居男LINE傳訊求救...被當亂碼　警破門驚見他「中風躺浴室3天」

王力宏傳婚變！情斷8年妻李靚蕾　2年IG無互動...經紀人：沒這回事

快訊／桃園某防疫旅館傳清空！檢疫民眾接緊急通知　下午撤離飯店

LIVE／防疫旅館疑交叉感染「基因定序將出爐」　陳時中最新說明

國小課桌椅「彩色圓柱體」神秘用途曝光！網驚長知識：以為是掛勾

偵測第2劑BNT心肌炎！台大醫院幫北市4校學生做心電圖檢查

她做「豪宅祕書」3天就想辭！過來人勸留：3個老闆搶挖角、嫁高富帥

防超商暴力事件重演　消基會籲政府「明定未戴口罩處置指引」

交往5年、結婚7年！卻抓包先生公務機「有在約按摩」人妻崩潰了

高鐵「元旦連假再加開6班車」　12／18開賣！每車都有3節↑自由座

台南山上花園水道博物館　白雪木及時綻放增添聖誕節慶氣氛

好市多「秒殺級神物」一整貨櫃上架　他終於買到！網QQ：好羨慕

快訊／桃園某防疫旅館傳清空！檢疫民眾接緊急通知　下午撤離飯店

阿滴宣布轉職「2022重心擺新身分」　豪辦200人尾牙…她一晚中30萬！

LIVE／防疫旅館疑交叉感染「基因定序將出爐」　陳時中最新說明

冬季三九天體寒易過敏生病　中醫三九貼助患者祛寒補陽改善症狀

盤點全台4處飄雪聖誕村！雪花隧道、美式復古城超夢幻　還能逛市集

美前總統甘迺迪遇刺案再度解密　近1500份機密文件釋出

駁國台辦「民主十問」　行政院：自己不民主還反問台灣

華盛頓智庫專家提醒台灣人：應思考美豬公投是否加劇台灣孤立問題

900萬房貸「他繳到70歲」恐懼炸　內行破盲點：搞不好還賺

國民黨團提修法：公投通過廢止範圍擴大至行政命令

生活熱門新聞

好市多「秒殺神物」一整貨櫃上架　他終於買到

比利時少女飛過台中空軍基地　台灣飛友怒了

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

雷伊增強變強颱　最新路徑圖出爐

冷氣團鋒面夾擊　急凍12度時間曝

館長被黃士修惹怒！　改變心意表態核四：不同意

雷伊將「北轉飄移」全台連下3天　急凍10度時間曝

農遊券第二波抽58萬份　僅1.6萬人登記

桃園財神大樓3度被火燒　她搬不離套房

即／Ct值12新案「解隔返宜蘭」！足跡曝光

日本第一牛郎大吃台灣美食　本土飲料竟讓他上癮

表弟想應徵藥廠　他傻：讀錯系了

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

獨／全台0本土再破功！北市8旬老婦不舒服　就醫採檢確診「Ct值偏高」

陶晶瑩搭高鐵巧遇男星！　悄舉手機偷拍：一路唬爛

吸毒男星3度離婚！　窮到連吃飯錢都沒有

陸第一懶人吃飯只要爸媽餵！雙親病逝23歲就活活餓死

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

第二波熊好券來了　下周20日起「限時10天意願登記」

兒子傳的訊息都是亂碼　破門驚見他倒臥浴室3天

好市多「秒殺神物」一整貨櫃上架　他終於買到

比利時少女飛過台中空軍基地　台灣飛友怒了

王力宏爆「離婚最後稻草」曝光！5年前就想分開

下單老回購零件　PO對話養狗人秒懂

她盼男友「放夭八假」竟打1985　過來人：會很硬

月經來這時瘦最快！3階段懂吃「血流超順不經痛」

她上駕訓班　逼教練狂噴8金句

幼兒園師「下班偷抽菸」她氣炸　網無奈：放過老師吧

更多

最夯影音

更多
跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？

跟著導航走！外送員卻騎到鳳梨田　路不平整路狂飆髒話：你拐我膩？
被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

被當同類？見騎士戴兔耳安全帽　臘腸車上狂吼：為啥你能騎車！

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

遭爆棄養雙親！名醫父討千萬房產　蘇怡寧576字申明：長期情緒勒索

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面