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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公投「4個同意」理由一次看　若沒通過2年內不得再提


記者徐政璿／台北報導

「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」、「重啟核四」四大公投即將於12月18日正式投票，國民黨喊出「四個都同意、台灣更美麗」。本次公投之投票權人人數為1982萬5468人，若依「1/4有效同意票」的規定計算，通過門檻為495萬6367票。

若公投案通過，根據《公民投票法》規定，有關重大政策者，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置，行政機關於2年內不得變更該創制或複決案內容之施政。若公投案不通過，2年內，不得就同一事項重新提出。

國民黨日前也公布公投20秒宣傳片，以「人民不安」、「治安惡化」、「施政混亂」等3大主軸，用20秒回顧民進黨荒腔走板的執政以及毀藻礁的雙標，並鼓勵大家12月18日出門投票，實踐憲法賦予的直接民權，制衡網軍治國、踐踏民意的民進黨。

「四個同意」論述一次看

◎第17案主文：您是否同意核四啟封商轉發電？（重啟核四）

 提案人：黃士修 

同意理由：
1. 2018以核養綠公投通過，多數民意否決非核家園政策。 
2.核廢料無法處理為假問題，使用過的核燃料97％仍是可利用能源。 
3.重啟核四不需6年，2年內可放燃料發電，3年內做完熱測試就可商轉。 
4.據中央地質調查所報告指出，核四廠址周邊斷層，80萬年以來已不屬於活動斷層。

◎第18案主文：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？（反萊豬）

提案人：林為洲

同意理由：
1.萊克多巴胺長期攝取恐對人體造成傷害。 
2.國人飲食習慣攝取豬肉數量高於其他肉品，雖訂定國際標準容許值萊劑含量，但未必適用於國人。
3.政府邊境抽檢率低，全面標示耗費大量人力成本。 
4.政府黑箱決策迴避立院監督，導致中央地方不同調。 
5.國民健康不能成為利益交易籌碼。

◎第19案主文：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？ （公投綁大選）

提案人：江啟臣 

同意 理由
1.提高投票率，讓公投能過關，提高民主正當性。
2.公投綁大選可大幅降低行政成本。
3.促進多元討論，讓政治人物無從閃躲。

◎第20案主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）（珍愛藻礁）

 提案人：潘忠政 

同意理由
1.大潭藻礁有19種世界新種，也是一級保育類的柴山多杯孔珊瑚的最大棲地。
2.大潭腹地狹小、儲量有限，不利天然氣穩定供應。
3.大潭風浪過大，若供氣不順將不利減煤，造成溫室效應。 
4.大潭周邊緊鄰工業區，若發生事故恐波及周邊工廠，造成嚴重影響。

▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

▲▼國民黨公投懶人包。（圖／國民黨臉書）

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