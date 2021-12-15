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2021桃園國際移民日表揚績優人員與團體　打造新住民友善城市

▲2021桃園國際移民日表揚績優人員與團體。（圖／市府提供）

▲2021桃園國際移民日表揚績優人員與團體。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府15日於1218「國際移民日」前夕，在市府文化局舉辦「2021桃園市國際移民日暨新住民表揚活動」。市長鄭文燦表示，多元豐富的新住民文化，增加城市多樣性、包容性及豐富性，市府持續以「權益保障、友善尊重、多元服務、培力發展」為新住民服務4大目標，打造桃園成為新住民友善城市。▲2021桃園國際移民日表揚績優人員與團體。（圖／市府提供）

鄭市長表示，國際移民日暨新住民表揚活動原本由社會局、民政局、衛生局、教育局和勞動局5局輪流辦理，明年起由社會局專責單位辦理。另外，桃園市目前外籍移工約11萬7,000人，數量全台第一，而新住民人口6萬5,000人，為全台第四，還有為數不少的外籍學生，不僅帶來故鄉的文化、美食、工藝、慶典等，展現獨特活力，也代表桃園是個兼具開放、多元、包容特性的移民、新住民友善城市，市府各局處會持續推動新住民政策，照顧更多新住民生活。▲2021桃園國際移民日表揚績優人員與團體。（圖／市府提供）

「2021桃園市國際移民日暨新住民表揚活動」今年由衛生局辛辦，衛生局長王文彥表示，今年獲獎名單，包括「新住民傑出楷模」：林琇文、歐彩萍、何汶諭、朱小萁、黎謹華、陳麗珠、陳心怡、周玲玲、何學義等9人；「新住民績優服務人員」：劉依婷；「新住民友善社區」由桃園市楊梅區上湖社區發展協會獲獎。

另外，「新住民友善企業」名單為日禕紡織企業、豐達科技、松珍生物科技、迎廣科技、冠佳精密工業等5家企業；而桃園市立幸福國民中學、桃園市立龍岡國民中學、國立臺北科技大學附屬桃園農工高級中等3所學校則榮獲「新住民友善學校」獎項。

今天獲表揚的有9位「新住民傑出楷模」、1位「新住民績優服務人員」、1個「新住民友善社區」、5家「新住民友善企業」、3所「新住民友善學校」等單位，由市府頒贈獎座及5,000元禮券，以資鼓勵。

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