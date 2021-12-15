縣市長憂7＋7恐釀破口　莊人祥：會多次採檢「請民眾嚴格遵守規定」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／綜合報導

因應國人春節返台需求，中央流行疫情指揮中心祭出「春節檢疫專案」，3種方案皆於昨（14）日開始實施。其中，不少縣市首長擔憂「7＋7＋7」方案恐釀防疫破口，對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥強調，會進行多次採檢，「請民眾嚴格遵守規定」。

春節檢疫專案目前共有「14＋0＋7」、「10＋4＋7」、「7＋7＋7」3種方案，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦皆對7＋7＋7方案表示擔憂，就怕恐釀成社區感染，讓春節泡湯。莊人祥今日於記者會上解釋，過去多次與各縣市及跨部會的會議，無論是哪種方案，都是維持原先的14天檢疫，差別只在於7天在防疫旅館、7天在家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊人祥接著說明，為了加強7＋7＋7方案監測，除了入境前要繳交3日內陰性證明外，入境後會進行一次深喉唾液採檢、第6天則會有醫護人員至旅館做一次PCR採檢，確認採檢陰性才能由防疫計程車送至家中，並做一人一戶或一人一室的居家檢疫。第10天會再加發公費家用快篩劑，採檢結果須透過雙向簡訊或由民政人員打電話詢問；第13天會再做最後採檢，PCR確定陰性後，才能解除檢疫、做自主健康管理。

莊人祥指出，7＋7或10＋4方案都相對複雜，且多了許多採檢，主要是為了降低社區感染風險。他強調，7＋7＋7方案若採一人一室，家中所有人都必須接種完兩劑疫苗且滿14天、且再採家用快篩2次方可執行，「目前都有相當多配套措施，請大家嚴格遵守這些規定！」