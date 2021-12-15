前妻嬌喊「想再讓你吃吃」！耍詐留宿3天　他心軟下場超崩潰

▲新竹女子強硬留宿前夫家，還反控遭傷害，判決結果出爐。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／新竹報導

沈姓女子與彭姓前夫糾纏不清，還假借要到彭男家拿包裹，但卻賴在彭男家3天，彭男忍無可忍報警，雙方也因此爆發拉扯。沒想到，沈女事後卻告彭男傷害，指彭男動手毆打，還推她撞牆、害她摔下樓等。不過，法官卻查出，她是先傳訊誘惑，「再讓你舒服…吃吃…」等語，進到彭男家後還硬要留宿，且說詞前後不一，加上彭男曾報警自保，法官因此判沈女敗訴。

根據判決，沈女主張，她因有包裹寄到彭男家而要去領取，但彭男卻不肯讓她進門，自己才講一些順從的話好能順利進入家中，而當下她告訴彭男自己吃了安眠藥無法開車，彭男才答應讓她進門，但她實際是吃過敏藥。

不過，就在她住了3天後，彭男卻動手打她，還推她撞牆，甚至在拉扯間害她跌下樓，導致她頭皮、全身多處擦挫傷，因此決定對彭男提告傷害。

對此，彭男喊冤，自己並沒有動手，是沈女要拉他、搶他手機才重心不穩摔倒，且他當天請沈女離開，但沈女卻死賴不走，他還因此報警，雙方當下爆發拉扯，他因把沈女甩開，沈女才跌倒在地，又因為他當時想先離開，但沈女又擋在電梯前不讓他走，他才改走樓梯，而沈女見狀又上前拉住他，後來就聽見跌倒的聲音，但強調他並未動手，且當晚又二度報警，就是為了要自保。

法官審理時調查發現，沈女在事發前還不斷傳訊給彭男，「人家還想再讓你舒服..吃吃..」、「不談那些不開心的...只享受契合..三天就好、如果我三天都不乖你就把我的東西丟出去」等祈求方式，要求進到彭男家中，但彭男當時委婉拒絕，是沈女謊稱吃了安眠藥，彭男才讓她進到屋內，不過整個對話間並未談及取包裹一事，因此認為沈女說詞可疑。

法官調查還發現，沈女指控事發當天上午、下午彭男都有對她動手，但以常理來說，若她上午就已被傷害而深感畏懼，她理應要離開現場，而非持續留到下午而再次被傷害，再加上她也無法舉證自己身上的傷勢就是彭男所造成，最終判彭男無罪。