劫超商ATM121萬！3匪「Google Maps」找目標　巧遇保全補鈔秒下手

▲3名搶匪犯後狂奔上車逃逸。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德、陳韻如／新北報導

新北市五股一間超商14日下午發生搶劫事件，3名歹徒趁保全人員打開ATM補鈔時，突襲並搶走機台內121萬現金後逃逸。初步調查，3名犯嫌鎖定五股一帶犯案，3人透過Google Maps尋找鄰近快速道路的超商，恰巧見到保全前往該超商補鈔後，決定即刻下手，而警方獲報後立刻循線逮人，並在3人逃逸2小時後將人逮捕到案，全案訊後將依法送辦。

這起案件發生在14日下午5時許，銀行保全人員在五股區凌雲路三段一間超商準備補鈔，不料才剛打開ATM，就有2名歹徒持槍衝進超商，並向他們大喊「不准動」，他們不敢反抗，最後被劫走121萬元，歹徒得手後，在外面1名同夥的接應下，上車後逃逸無蹤。

▲3人逃逸兩小時後遭逮。（圖／民眾提供）

經查，這起案件由21歲劉姓男子主謀，因缺錢花用，在籌畫4、5天後找來了16歲項姓小弟，以及46歲林姓男子共同犯案，3人因認為五股一帶鄰近64快速道路方便逃逸，才決定在該處犯案，而當時3人透過Google Maps尋找附近超商，恰巧碰上保全補鈔，才決定即刻動手。

▲▼3人逃逸兩小時後遭逮。（圖／記者陳豐德翻攝）

3人犯後隨即逃逸，並且多次製造斷點，甚至換裝以躲避查緝，還在三峽溪邊丟棄裝有現金的箱子後繼續逃逸，但行蹤早已被警方鎖定，最終在犯後2小時被警方逮捕到案，全案訊後也將依法送辦。