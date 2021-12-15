奇！禾馨蘇怡寧寄存證信函逼搬家　老父反告「棄養」卻不起訴

▲蘇父在桃園買了一戶家族渡假宅，登記在兒蘇怡寧名下。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

禾馨創辦人蘇怡寧從名醫、網紅，搖身一變成為身價逾10億元的企業家，卻驚爆棄養雙親，被老父一狀告上法院，蘇父指兒子多年未探視重病老媽，向檢察官控告他棄養雙親，蘇怡寧隨即寄存證信函想要回父母親渡假用的房子反制，蘇父反嗆兒子：「房子是我送你的」，立即發存證信函給兒子，要以《民法》防不孝條款撤銷當年贈送兒子的千萬元房產，雙方6年不相往來，只在法庭上見過面。

知情人士透露，2019年10月蘇父與兒子針對父親付出的200萬元爭議，簽下和解書，蘇怡寧雖同意與妻子回家看媽媽，父親則收下400萬元，不再堅持要兒子給股權，但多年未看到兒子的蘇母，儘管盼望兒媳早日回家相聚，卻依然苦等不到。蘇父雖希望兒子能回家看看生病的母親，但父子已決裂，恐怕盼也盼不到，蘇父於是在今年1月向地檢署控告蘇怡寧涉及《刑法》遺棄罪，期望能藉此讓兒子回家。

然而，遭父親提告遺棄罪、接獲警方通知到警局製作筆錄的蘇怡寧簡直氣炸了，不甘示弱的他於是再度祭出存證信函反擊，這次的目標是父母2009年購入、位於桃園的一戶房產，該處原是家族的渡假宅，產權則贈與蘇怡寧、登記在他名下，今年8月他委請律師寄存證信函給父親，表示房子是他的，也是他在付稅金，因為住在台北用不到此屋，打算將這間房子送給國家，對公益有所貢獻，要蘇父一個月內搬走屋內物品，如果有問題，則與他的律師聯絡。

▲蘇怡寧在遭父控涉遺棄後，發存證信函要父搬出渡假宅。

接到兒子要求清空房子的存證信函，蘇父立即與律師研究對策，決定依據《民法》第416條防不孝條款，以蘇怡寧不履行扶養義務，撤銷對兒子的房屋贈與，要求他在10日內將產權登記還給媽媽，信中蘇父同樣請兒子如果有問題就與律師連絡，沒打算與他直接對話，父子間的僵局仍然未解。

對於蘇父控告蘇怡寧遺棄罪一事，經檢察官調查，認為蘇父事業有成，退休後仍擁有相當財力，認定蘇怡寧未涉遺棄，本月初給予不起訴處分，蘇父收到不起訴處分書後，已研究向高檢署聲請再議。



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