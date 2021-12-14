桃園男逆向撞死女志工！發限時「草泥馬」被扯衣領掉毒品：栽贓啦

記者沈繼昌、鄒鎮宇／桃園報導

「媽媽妳怎麼就這樣匆匆的離開了呢？」桃園一名女子表示，她58歲的媽媽3日做完志工回家途中，被吸毒後開車的21歲何姓男子撞死。誇張的是，何男撞到人後沒有下車察看，而是先拍照發動態說「草泥馬」，讓家屬無法接受。警方表示，何男驗尿後呈毒品陽性反應，全案依過失致死、公共危險與毒品罪嫌移送桃檢偵辦。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」表示，媽媽擔任志工20多年，卻在3日中午從衛生所做完志工返家途中遇上死亡車禍。她說，目擊者透露，何男逆向高速撞上媽媽、完全沒有減速，且事發後都躲在車上，直到警方出現才下車，中間過程竟是在用手機拍照發限時動態說「草泥馬」、「原來這種車有氣囊」等。

▲何男撞死人竟先發限時動態。（圖／翻攝自爆怨公社）



▲何男身上掉出毒品卻狡辯。（圖／翻攝當事人IG）



原PO說，媽媽因撞擊力道太大，當場就沒有呼吸心跳、大量內出血，往敏盛醫院急救30分鐘後宣告不治。直到晚上筆錄時，何男的態度依然無所謂、眼神兇狠，讓她的爸爸氣炸，扯著何男的衣領大罵；沒想到，何男的口袋中竟掉出一包毒咖啡包。

「這些咖啡包是什麼？」面對員警的詢問，何男竟直接回，「我怎麼知道是不是他們栽贓給我的！」將問題推給死者家屬，然而事後驗尿結果呈現陽性，讓原PO認為何男根本是蓄意殺人，「毒駕及酒駕導致他人致死，關沒幾年可能就出來了，但生命卻永遠逝去了！這要受害者家屬如何接受…」。

因此，她選擇在媽媽13日告別式的當天發文，「希望司法有天能加重這類相關刑法，真的沒想到我們會碰上這種社會的垃圾…吸毒傷害自己就罷了，竟然還開車出門危害別人生命？！拜託這些毒蟲們，自己在家吸到暴斃，不要出門好嗎！！最後，我也想告訴現在清醒後的肇事者，你才21歲，希望你一輩子記得，你永遠背負著一條人命！我媽媽用最後的生命警告你，不要再走偏路，不要再害人害己！！」

▲▼原PO向何男喊話，「我媽媽用最後的生命警告你，不要再走偏路，不要再害人害己」。（圖／翻攝自爆怨公社）



該則貼文獲得近萬名網友按讚痛罵，「好生氣！這種人自己在家裡吸到飽吸到死就好，到底為什麼要這樣出來害人」、「真的每次都死錯人」、「支持毒駕唯一死刑」、「每次看到這種新聞就只有火冒三丈，平民老百姓卻無法改變什麼....唉」。

警方表示，何男下午在檢方相驗時，涉嫌持有含二級毒品咖啡包，經驗尿後呈現陽性，警方偵詢後依過失致死、公共危險與毒品危害條例等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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