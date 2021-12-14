第18期開放3小時14.2萬人預約！指揮中心估可供「70萬施打量能」

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）



記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今天上午10點開放疫苗平台第18期預約，提供BNT疫苗，除第一劑、第二劑接種外，也開放接種AZ者混打BNT，總計符合資格184萬人，系統開放3小時，有14.2萬人完成預約。發言人莊人祥說，還有約1天半預約時間，而本次預計提供70萬接種量能。

指揮中心公布第18期預約時程為12月14日上午10時至12月15日中午12時，施打時程則是12月16日至12月22日。符合資格對象，12月13日上午6時前已意願登記(含混打)民眾，且符合下列任一條件：

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(一) BNT第一劑：12歲以上民眾[即2009/12/16(含)前出生]。

(二) BNT第二劑：11月18日(含)前已接種BNT第一劑18歲以上民眾[即2003/12/31(含)前出生]。

(三)已接種第一劑AZ，第二劑混打BNT疫苗：10月21日(含)前已接種AZ第一劑18歲以上民眾[即2003/12/16(含)前出生]。

第18期符合資格共184萬人，指揮中心公布最新統計數據，上午10點到下午1點為止，總計有14.2萬人完成預約。莊人祥表示，本次符合對象涉及有100萬屬於第二劑，還有一些是打第一劑AZ可混打，組成較為多元，雖然現在預約僅14萬多，但還有約1天半的時間，會持續觀察預約狀況評估。莊人祥也提到，目前各縣市針對本期BNT疫苗，準備提供70幾萬劑量能。

【補充說明】

12/14 10:00-12/15 12:00 第18期BNT預約狀況 (截至12/14 13:00)

符合預約資格： 1,842,370 人

已完成預約人數： 142,033 人