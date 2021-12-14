政府教育經費沒給足！老師被迫玩魷魚遊戲　跪地激烈搶錢畫面曝

Local teachers in South Dakota “Dash for Cash” to help their classrooms by fighting over $5,000 in $1 bills while the crowd hoots and hollers. pic.twitter.com/azwGJKhaKU — Eoin Higgins (@EoinHiggins_) December 12, 2021

記者葉睿涵／綜合報導

美國南達科他州10名教師11日參加一場名為「為錢衝刺」（Dash for Cash）的競賽，在溜冰場的小墊子上拼命搶奪現金，為學校募資購買學習用品。影片曝光後瞬間在網上引發憤怒和質疑，認為老師們因為政府不合理的預算編列，被迫參加這場猶如「現實版魷魚遊戲」的競賽，實在是一種侮辱。

綜合CBS等美媒報導，「為錢衝刺」是當地一家貸款機構CU Mortgage Direct所主辦的競賽。主辦方在丹尼桑福室內體育館（Denny Sanford）正中央放了一張小墊子，並在墊子上堆滿總額高達5000美元（約新台幣14萬元）的1美元紙幣。老師們在比賽開始5分鐘內搶到的錢，都可用來購買課堂所需用品。

影片可見，參賽的10名教師戴著頭盔，跪在鋪滿美元的墊子上四處爬動，不斷搶奪現金後大把大把地往衣服裡塞，直到腹部部位明顯鼓起。也有老師除了用衣服兜住鈔票外，還將大量鈔票塞到帽子、手套中，場面十分激烈，而圍坐在看台上的觀眾則歡呼雀躍，不斷為老師們加油打氣。

▲為了替學校籌募資金，美國教師被迫參加「現實版魷魚遊戲」跪地搶錢。（圖／翻攝自推特／@EoinHiggins_）

CU Mortgage Direct認為，「這種比賽對老師們而言是很棒的團體活動」，不過影片在網上曝光後，瞬間在掀起了一陣熱議。許多網友紛紛湧入主辦方的Facebook，批評這場競賽「根本是在侮辱老師」、「可恥」而「令人作嘔」。

有人在留言區痛罵，「是的，你們獲得了一個很好的宣傳機會，但這種行為根本有辱人格」，就連CNN的主播威爾（Bill Weir）也在推特痛批，「為了取悅當地的冰棍球愛好者，讓老師們在冰面上爬來爬去，拼命搶錢籌募資金，我想我們離公共教育的『魷魚遊戲』也不遠了。」

也有人認為，這段影片反映了美國政府的預算編列根本不合理。麻州眾議員麥戈文（Jim McGovern）在推特指出，「我們在軍隊不想要的武器裝備上花費了數十億，但教師們卻因為學校資金嚴重不足，被迫在地上搶奪1美元的鈔票，這就是我反對《國防授權法案》（NDAA）的原因。」