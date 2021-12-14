澎恰恰被告未現身！債主夫妻怒了「一直在說大話」：都沒跟我聯絡

▲澎恰恰請假未現身。（圖／翻攝自Facebook／澎恰恰）

記者唐詠絮、林昱萱／彰化報導

藝人澎恰恰因出資拍電影欠下2.4億巨額債款，而他11月17日晚間透露自己收到彰化地檢署傳票，雖然案由寫著「不詳」兩字，但被告人確實為他的本名彭高尚，開庭時間則將於12月14日的早上10點半進行。不過，澎恰恰稍早委託律師請假，並未抵達彰化地檢署。

據悉，該案原由是因為彰化一對賣蚵仔煎的顏姓夫妻，將財產全數投資給澎恰恰，而外加上疫情的緣故，讓生意受到疫情影響，所以才會希望澎恰恰早日將錢拿回來。對此，澎恰恰先前表示，對方向銀行借了100萬給他，約定每個月還款15萬，只不過過了半年時間，他卻沒有還給對方任何一分錢，在收到傳票後，他也火速跟朋友夫妻做出解釋，坦言自己債務真的相當龐大，實在沒有辦法負擔，但他絕對沒有想要逃避的想法。

▲顏姓債主表示，欠債還錢天公地道。（圖／記者唐詠絮攝）



不過，收到傳票後，澎恰恰卻於14日上午突然委託律師傳真請假，並未抵達地檢署。針對此事，被澎恰恰欠錢的顏男則表示，「這樣做法就是逃避啊，一定是逃避啊，他就怕會被人起訴，欠錢還錢、天公地道，本金利息要給人家，人家跟你也無親無故、白白借你那麼多錢，他都沒跟我聯絡，他都說大話，說大話誰馬都會說。」