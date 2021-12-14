陳時中OUT！綠營刺客「謝震武」力戰蔣萬安　出線原因曝光

▲民進黨明年的台北市長人選不樂觀，政壇傳出綠營將拱律師身份的知名主持人謝震武出戰2022年台北市長選戰。（圖／翻攝自節目《新聞面對面》）

圖、文／CTWANT

四大公投本週六舉行投票，最新民調預期恐怕是「二好二壞」的局面，過去一個半月民進黨不忘趁公投宣講之際，多次發動對立委蔣萬安攻擊，然而效果卻相當有限，政壇盛傳如果蔣萬安情勢持續居高不下，綠營有意力拱知名主持人謝震武當「刺客」出馬一戰。

《東森新媒體ETtoday》11月中發布民調顯示，若國民黨、民進黨和民眾黨各派出蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊出戰2022台北市長選舉，蔣萬安將以39.7%支持度領先，其次為陳時中28.2%、黃珊珊18.1%。此外，國民黨12月初民調也顯示，蔣萬安以38％的支持度，分別大勝陳時中的25％，以及黃珊珊的15%，蔣萬安大勝陳時中13個百分點。

▲立委蔣萬安在多份台北市長支持度調查中，一路維持領先態勢，且與他黨潛在人選逐漸拉開距離。 （圖／翻攝自蔣萬安臉書）

「民進黨迫不及待把蔣萬安當市長假想敵、箭靶，這樣的政治操作很明顯是為削弱他的能量。」國民黨發言人黃子哲分析，蔣萬安理性問政，形象、民調都不差，用這種抹黑手法，民進黨未必會得利，反而讓人看出民進黨對台北市長選情的憂心，但蔣萬安都還沒宣布參選台北市長，這種攻勢真的太早了。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹向本刊表示，蔣萬安身為立委和國民黨重要黨員，對4大公投宣講非常認真，除了在自己選區的中山區、北松山地區勤走外，台北市其他行政區也跟著當地民意代表走菜市場和路口；文山區立委賴士葆、大安區立委林奕華等委員有活動都會邀蔣萬安，若當地沒有黨籍立委，蔣也會搭配議員、里長衝刺。

黃呂錦茹強調，蔣萬安跟黨籍同仁、青年幹部展現團結情感，這段期間很多人都會邀蔣萬安參加活動，台北市就超過60幾場，看到全黨氣氛很踴躍，蔣萬安自己也覺得責無旁貸，跑得很勤快。

本刊調查，藍白兩黨近半年針對明年台北市長選舉的佈局變動不大，國民黨副秘書長羅智強雖然有心問鼎台北市長，但黨內以推蔣萬安出馬的聲浪居多；民眾黨則是台北市長柯文哲強力「控盤」，黃珊珊可望定於黨內一尊。

▲衛福部長陳時中（左）和台北市副市長黃珊珊（右）分別被視為可能代表綠、白陣營角逐台北市長的人選，但支持度都比不上藍營的立委蔣萬安。（圖／CTWANT提供）

一名綠營人士說，雖然基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君皆曾釋放有志於台北市長的訊號，但黨內仍多數推崇擁高人氣的陳時中；總統蔡英文多次詢問前交通部長林佳龍動向，有時在餐會遇到也會提及，若林有意台北市長可以進一步討論。但該人士也透露，陳時中若無法輕易從防疫中脫身，林佳龍猶疑不決的話，其實已有部分綠營人士鎖定與蔣萬安同為律師背景出身的知名主持人謝震武，希望以謝穩重又專業的形象，與蔣萬安在2022年台北市長大選一拚高下。

57歲的謝震武出身基隆眷村，政治立場不明顯，理性專業的主持形象深獲民眾欣賞，也讓不少綠營金主們相當中意，有意拱他上陣，甚至傳聞已開始暗中作民調。謝震武2019年曾在節目上怒飆時任國民黨總統候選人韓國瑜十多分鐘，引發外界熱烈討論，就連謝的公務員老婆也被起底，成為當年大選的意外插曲。

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