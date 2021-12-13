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工作1年暴肥25KG…男崩潰：胸部好大　醫輕壓「乳汁噴半米」嚇壞

工作1年暴肥25公斤…25歲男崩潰：胸部好大　醫輕壓「乳汁噴半米」嚇壞

▲大陸一名25歲的王姓男子胸部不斷增大，讓他超崩潰。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

大陸一名25歲的王姓男子工作1年多，體重增加近25公斤，更令人難堪的是，他的胸部也不斷增大，甚至開始分泌出乳汁，讓他相當自卑，決定接受整型手術。沒想到，王男到醫院檢查時，被發現身體多項數值異常，其中泌乳素竟比哺乳中的婦女還高，且只是輕輕按壓乳房，乳汁就噴了50公分遠，把醫生嚇了一大跳。

《澎湃新聞》報導，王男在杭州從事電子商務工作，平時飲食不太規律，也不愛運動，短短1年時間，體重飆升至80多公斤，胸部也不斷增大，雖然曾想過到健身房運動，卻因為胸部太明顯作罷；王男表示，他一直以為自己胸部增大，是因為身體發胖的緣故，所以一直沒有到醫院就診，一拖就是好幾年。

報導指出，王男的女友正在就讀醫學院，她認為男友的情形不正常，鼓勵對方到醫院就診；王男提到，「當時我到南京一家醫院求醫，希望做個整型手術，術前檢查，醫生發現我的各項激素指標很不正常，泌乳素高達200，是正常值上限的10多倍，比哺乳期媽媽的水平還要高4、5倍，且雄激素的水平很低。」

杭州市中醫院內分泌科副主任金劍虹透露，「檢查時輕輕擠壓他的乳房，乳汁就直接飆出來，足足有半米遠。」經過詳細檢查，醫生發現患者罹患「腦垂體泌乳素瘤」，臨床表現有乳房發育、分泌乳汁，甚至可能影響生育能力，所幸現在可透過藥物治療。醫生提醒，當男性出現胸部發育、泌乳等症狀，就要有所警惕，盡早就醫檢查。

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