▲巴布亞紐幾內亞是澳洲最近的鄰近國家，兩國領土最短僅相距4公里。圖為首都摩斯比港（Port Moresby）。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／編譯

面對新冠變異株接連現蹤，澳洲紅十字會警告，大洋洲國家巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）因疫苗接種率極低，不到5%成年人有打疫苗，下一個侵襲世界各國的新變異株起源地可能就在這裡。

衛報報導，澳洲鄰國巴布亞紐幾內亞官方疫情數據顯示，全境總計約3.5萬人染疫，其中573名患者病歿，但由於篩檢率低，加上當地人民對確診有負面刻板印象，導致真實疫情規模難以估測。據悉，當地人民會要求醫師別把染疫列為親人過世死因。

在過去這一年中，巴布亞紐幾內亞政府努力因應境內一波波疫情。然而澳洲紅十字會國際人道主義計畫負責人普魯斯（Adrian Prouse）指出，依據當地今年3月一份研究，也就是爆發大規模疫情之前，首都摩斯比港綜合醫院就有24%醫護人員有抗體，這也意味著該國真實疫情狀況似乎更加嚴重。

另方面，面對來勢洶洶的Delta病毒入侵，巴布亞紐幾內亞醫療體系大受衝擊。普魯斯表示，當原本就脆弱的醫療體系面對Delta確診個案激增時，住院率和死亡率雙雙上升。

「我擔心巴布亞紐幾內亞會是下個新變種病毒現蹤的地方」，普魯斯坦言，巴布亞紐幾內亞不到5%成年人有打疫苗，而印尼接種率不到三分之一，「這兩個在疫苗接種面臨重大挑戰的國家，就在（澳洲）家門口。」

伯內特研究所流行病學家瓦徹（Stefanie Vaccher）也說，在疫苗接種率低的群眾中，病毒有更多機會傳播變異。

儘管澳洲政府已向巴布亞紐幾內亞捐贈數萬劑英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，但普魯斯則說，當地在疫苗接種這方面出現猶豫，人們不願打疫苗的原因有許多，包含對疫苗的不安、擔憂被汙名化等，「這些問題都讓澳洲面臨『下一個變種病毒就在家門口』的風險。」

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