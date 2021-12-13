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66.6%打臉馬英九「台灣不自由民主」　羅致政：與年輕世代脫節

▲▼立法院民進黨團書記長羅致政 幹事長劉世芳 朝野協商前受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委羅致政。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

中華亞太菁英交流協會13日舉行「2021年中國人權」暨「美中互動下的兩岸關係」民調座談會。其中，針對前總統馬英九投書稱台灣已是不自由民主，公布最新民調，遭到66.6%民眾打臉不認同。對此，民進黨立委羅致政表示，彰顯國民黨與年輕世代嚴重脫節，而且是越走越遠。

針對馬英九日前投書稱，台灣已經是「不自由的民主」，中華亞太菁英交流協會13日公布最新民調顯示，僅有24.7%民眾認同馬英九的說法，但有66.6%民眾不認同，另有8.7%民眾未有表態。

此外，針對尼加拉瓜與台灣斷交，並轉向中國一事，根據其民調顯示，有27.1%民眾認為，責任在中國，有25.8%認為責任在尼加拉瓜，僅有11.3%民眾認為台灣應該負責。

至於詢問民眾，是否認同北京促使尼加拉瓜選在民主峰會期間斷交？其中有52.9%民眾認同，僅32.8%民眾不認同。

同時，針對台灣遭到尼加拉瓜斷交、中國被國際外交抵制之際，仍有政治人物要參加北京主辦的海峽論壇。根據其民調顯示，有28.5%認同、48.3%不認同。

最後，該份民調也顯示，有68.9%民眾認為「台灣是民主領先正體」，僅有14.5%不認同、16.7%未有表態；而且越是年輕的受訪者，越是認同台灣的民主自由價值。

對此，民進黨立委羅致政表示，對於台灣是領先民主政體方面，認同度最高的就落在20至29歲的受訪者，高達77.7%，隨後則隨年紀增加而減少。

羅致政表示，對於馬英九稱「台灣是不自由的民主」，以及國民黨參加海峽論壇等行為，年輕族群有相當明顯的不認同，這也彰顯國民黨與年輕世代嚴重脫節，而且是越走越遠。

有關此份民調，訪問於110年12月10日至11日進行訪問。成功訪問1073位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.98%。

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