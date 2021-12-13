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大成長城公司異味超標15倍　台南環局重罰240萬元

▲大成長城公司的檢測值嚴重超標15倍，台南市環保局更是依空污法重罰240萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大成長城公司的檢測值嚴重超標15倍，台南市環保局更是依空污法重罰240萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大成長城公司及其旗下全能營養公司，飼料製造過程飄散濃重異味，令附近民眾苦不堪言，台南市環保局近兩年來對兩廠稽巡查達168次，大成長城127次、全能41次，並分別執行多次排煙管道異味檢測，超標即開罰，其中2021年9月大成長城的檢測值嚴重超標15倍，更是依空污法重罰240萬元。

台南市環保局指出，裁罰是手段，目的是要求業者落實污染防制。環保局強調，永康區除了飼料大廠排放異味外，其他產業別也有一再令民眾皺眉的異味，都會是環保局重點稽查、檢測對象，一旦超標將依法裁罰，請務必做好防制設備，改善異味污染問題。

▲大成長城公司的檢測值嚴重超標15倍，台南市環保局更是依空污法重罰240萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局要求業者加強自主管理，日前邀集在地議員、里長及廠商在永康區公所召開「空氣品質維護協談會」，除要業者說明其污染防制作為外，更限期業者提出污染改善計畫，大成長城提出將增設臭氧設備以強化除臭功能、提高集塵布管更新頻率並自主檢測，目標要做到異味值低於法規標準。

全能營養公司，環保局於2020年至2021年10月共稽巡查41次，管道檢測4次，其中2020年8月管道異檢測超標裁罰10萬元。全能營養已提出污染改善計畫，期望能降低異味飄散並符合法規標準。環保局身為主管機關樂見業者改善，但在改善期與完成仍會持續掌握進度與稽查檢測。

環保局長謝世傑指出，維護市民健康及生活品質是環保局職責所在，針對永康交流道一帶異味污染問題，已於2019年在永康交流道及永康火車站附近設置14組微感測器。未來仍會針對重點廠商提高稽查及檢測頻率，民眾若發現住家周遭有不明空氣污染或異味，請撥打公害陳情專線0800-066666、06-6572916#222或1999市民服務熱線。

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