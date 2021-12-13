華碩主管羞辱台大男「600字回應」曝　千人酸爆：看了一篇笑話

記者黃翊婷／綜合報導

一名台大畢業的網友在PTT上表示遭華碩面試主管羞辱，掀起熱議。雖然後續華碩AICS立即發表聲明澄清，但通篇都沒有針對面試主管的態度問題給出回應，反而被破千名網友留言酸諷，「這篇不是滅火文，是砲火集中文」、「看了一篇笑話」。

▲華碩AICS團隊這篇600字的聲明，網友們並不買帳。（圖／翻攝自Facebook／AICS，下同）

原PO自稱是台大畢業生，在學期間研究做理論的演算法設計，2019年被通知前往華碩AICS team面試，說好年薪約200萬元、會外派至新加坡，一連過了3關線上面試之後，卻在前往華碩位於林口的公司面試時，遇到一名奇葩面試官，不僅頻頻吐槽「我們華碩要的是理論跟實作都強的人，如果只有理論厲害不是我們要的喔」，還打斷他的談話，甚至質疑信箱帳號長度，而且無法正面回應薪資問題。

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原PO坦言，後來有向獵人頭公司表明會將這段不愉快的面試經驗PO上網，卻被威脅如果惹毛該位長官，會讓自己在業界「被封殺」，還開出年薪100萬元（含稅）的條件，相當於直接腰斬原本談好的薪資。消息曝光之後，掀起PTT網友熱烈討論。

對此，華碩AICS團隊9日發表聲明回應，強調原PO在2019年面試後並未錄取，也未進入敘薪階段，對於面試過程讓他感到不愉快這件事，團隊深感抱歉，後續會再進行優化與人才的互動交流。然而，由於整篇600字的聲明文中並未提及面試官的態度問題，且有過半都在闡述團隊的創立理念，反而讓關注這件事情的網友們更加不滿。

▲網友酸華碩AICS團隊救火救到變成「集中砲火」。

不少網友紛紛在華碩AICS團隊的臉書留言酸諷，「什麼時候開除不適任主管？通篇不知所云」、「主管的部分完全沒提到」、「其實你們都不懂ASUS的用心，與其大家在網路自闢戰場，不如直接吸收砲火一起打，所以這篇不是滅火文，是砲火集中文」、「看了一篇笑話」、「公關處理不行耶」。

而原PO也透過個人臉書PO文回應，華碩AICS團隊後續要怎麼檢討，他一點也不在乎，經驗文就當作給學弟妹們的參考。