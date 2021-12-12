這8天不能安排大事　「四離四絕」禁忌日期全曝光

▲2021年即將結束，許多人也開始思考明年的規劃。（圖／取自免費圖庫pixabay，下同）



圖文／CTWANT

2021年即將結束，挺過疫情、水逆的種種考驗後，許多人也開始思考明年的規劃，但也少不了運氣加持，尤其東方人辦事都喜歡圖個吉利，若能挑到好日子，辦事也會順順利利。運勢命理網站「生肖運勢天天看」透露，1年之中有俗稱的「四離日」及「四絕日」，這8天千萬不能安排大事，否則容易諸事不順。

「生肖運勢天天看」指出，四離日是指春分、夏至、秋分、冬至的前一天，人們認為這4個日子，是把春夏秋冬4個季節一分為二的時間，所以在這4天裡，五行之氣無法流通，沒有五行之氣相助，人們辦事的時候，自然就不會順利。

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至於四絕日，則是指立春、立夏、立秋、立冬的前一天，「光聽四絕這個名字，大家就應該知道，這不是什麽好日子了。這四天，是春夏秋冬的分界線，在五行裡面，春是木，夏是火，秋是金，冬是水。立春之際草木萌生，木氣旺盛。水生木，木氣旺盛了，水氣自然就被消耗完了，所以立春前一天，就是木旺水絕之日。」

命理網站提到，「立夏前一天火旺木絕，立秋前一天金旺土絕，立冬前一天水旺金絕。再加上這些日子，又是這個季節的最後一天，五行有缺，節令轉移，陰陽混亂」，相當不吉利，所以民眾打算結婚、搬家、動土、出行或辦其他大事時，千萬別再選這些日子。

另外，專家提醒，2022年的四離日分別是陽曆的3月19日、6月20日、9月22日、12月21日；四絕日是陽曆的2月3日、5月4日、8月6日、11月6日，建議到了這一天，辦事要格外當心。

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