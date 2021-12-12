北北基3縣市大雨特報　北部今明顯轉涼！入夜探16度最冷時間曝

▲北台灣今天起轉濕冷，入夜低溫下探16至17度。（圖／記者李毓康攝）



記者許維寧／台北報導

今天（12/12）白天起受到東北季風增強影響北台灣轉濕涼。中央氣象局預報員林定宜說，今天東北季風南下，北部、東半部降雨機率增加，時不時有局部短暫雨勢發生，尤其東北部、大台北山區需留意局部較大雨勢發生機率。對此，氣象局已針對基隆市、台北市、新北市等3縣市發布大雨特報，今基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率。其他地區則可維持多雲到晴。

林定宜也說，白天開始北部高溫不回升，僅有20至21度和昨日高溫相比已下降3至4度，中南部影響較小高溫仍可來到25至28度間，但需留意今天各地越晚越涼，北部可下探16至17度，其他地區低溫則在17至20度間。

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明天（12／13）則受東北季風影響北台灣全天較涼，林定宜也談到，明天北部早晚氣溫為16至21度、中部15至26度、南部17至27度，東部則為18至22度。中、南部早晚時較涼但白天高溫回升，還需留意將近10度的日夜溫差。但溫度最低的時間點則可能落在週二（12/14）清晨，屆時中南部則須留意輻射冷卻作用，中部以北沿海、近山區可有機會下探14至15度，局部空曠地區可能再更低，但白天隨東北季風減弱、各地隨即回溫，整體而言，出現低溫的時間非常短暫。

林定宜分析，週二白天開始到週四（12/16）東北季風減弱，各地高溫逐日回升，北部白天高溫可來到23至25度間，中南部白天溫暖高溫均可來到26度。

但預計週五（12/17）開始又會有一波東北季風南下，林定宜說，週五開始至週六（12/18）預計受東北季風影響，北部和東北部天氣再轉涼且有局部短暫雨。但須留意的是，由於目前菲律賓東方海域已有一熱帶性低氣壓生成，預計週六左右雲系可能北上影響台灣，本週六至下週日間有機會為中部山區、南部地區帶來局部短暫雨。預計該熱帶系統將持續往西進入南海，不會直接侵襲台灣。

▲熱帶性低氣壓TD25已於今天上午生成。（圖／氣象局提供）

