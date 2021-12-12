嘉縣農民節表揚大會　表揚全國十大神農及優良農民

▲110年農民節慶祝大會。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府在棒棒積木飯店賀采宴會廳舉行「110年農民節慶祝大會」，藉活動表彰縣內優秀農民，並感謝農民在農業方面的長期深耕與努力付出，慶祝儀式由縣長翁章梁及縣農會理事長邱耀瑞主持，受表揚農民逐一接受匾額、獎牌表揚，場面盛大。

活動由鹿草鄉下潭國小鼓隊揭開序幕，會中表揚全國十大神農及優良農民、2020全國製茶技術競賽、2020台灣國產精品咖啡豆評鑑、2020健康優質設施小果蕃茄競賽得獎農民以及優良農事小組長、示範農家、畜產、優良水利小組長、毛豬運銷、蔬果運銷等農業有功人員。

翁章梁致詞時表示，農業是嘉義縣最重要的產業，也是經濟命脈，但面臨農漁業生產技術革新、農村人口老化、極端氣候變遷及多元通路的挑戰，為強化農村發展，縣府持續推動農業新政，包括國本學堂、智慧農業、推動養殖漁業生產區增設及擴大、畜牧汙染防治、現代化屠宰場、國內品牌行銷等，另外全力推動「嘉義優鮮」品牌，並制定相關申請規範，品牌就是責任，這對未來農漁業價值提升有絕對幫助。

翁章梁說，「農工大縣」農業還是擺在第一位，足見農業在嘉義的重要性，今日表揚大會肯定各個領域表現優異的農民，希望大家一起關心農業發展，只要我們越尊重農民，餐桌就會越安全，一同為農業、食安努力。

立委陳明文、中埔鄉長李碧菁、義竹鄉長黃阿家、溪口鄉長孫維聰、梅山鄉長林俊謀、朴子市長吳品叡、縣議員林緗亭、劉雅文、陳文忠、林淑完、詹琬蓁、縣農會常務監事劉世文、總幹事黃貞瑜、農糧署南區分署長羅正宗、台南區農改場長楊宏瑛與各界人士一同到場祝賀，為嘉義縣優秀農民喝采。