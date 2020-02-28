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嘉義市農民節表揚　46年小組長洪金本獲終身貢獻獎

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▲嘉義市農民節大會。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市農民節大會。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為表揚嘉義市農民在過去一年對農業的貢獻，市政府26日在嘉義市農會4樓辦理「嘉義市各界慶祝109年農民節大會」，市長黃敏惠表揚卓越農業生產人員及協助推廣農業政策人員共14類137人，其中頒發「農事終身貢獻獎」給洪金本農事小組長以及「協助農業基層建設有功人員」28人。

▲嘉義市農民節大會。（圖／嘉義市政府提供）

▲高齡89歲洪金本任農事小組長長達46資歷，獲頒「農事終身貢獻獎」。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，感謝嘉義市認真樸實的農民不斷地研發農產品，展現創新農產品的研發成果，如今年高齡89歲的洪金本農事小組長，擔任農事小組長長達46年的時間裡非常用心，並不斷自我挑戰，所以我們特別頒贈他農事終身貢獻獎，期望藉由頒獎，對他表達最大的敬意及謝意。再次感謝農會及各界，且祝福所有的農民，農民節快樂。

黃敏惠說，嘉義市農地佔土地總面積的30%（1805公頃），農業人口佔總人口數的5.8%（1萬5618人）。雖然農業面積和務農人口無法與農業大縣相比較，但農業研究與成果是亮麗的。今年行政院農業委員會新增農業環境基本給付，卻限制位在「非」都市土地的農業用地才能請領，因嘉義市的土地皆屬都市計畫內。市政府已經兩次正式公文向農委會爭取都市計畫區內「農業環境基本給付」，保障農民的權益，日前農委會函覆表示：基於政府有限財源合理運用，農業環境基本給付於非都市農地優先推動，未來會持續滾動檢討。為了農民的權益，市政府會繼續爭取。

建設處表示，今天除了頒發「農事終身貢獻獎」外，還頒發「協助農業基層建設有功人員」28人，感謝他們在農業生產、產銷及農業政策推廣及配合政府相關農業活動的貢獻。

建設處說，去年荔枝、龍眼因為氣候因素，造成農友收益不佳，本處今年初就密切注意開花情況及荔枝椿象的危害情形，並已經啟動化學、物理及生物防治，減少荔枝椿象的危害，表揚過程中農友立即向黃敏惠市長表達市府對於荔枝椿象爭取防治經費補助的感謝，尤其上周在東區盧厝里辦理防治訊息宣導會對於農友幫助很大。

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