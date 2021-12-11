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增10例境外移入「全屬突破性感染」！6人接種科興　其餘4廠牌曝光

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增10例境外移入確定病例，指揮官陳時中表示，近日疫情嚴峻，境外移入個案應該都會維持兩位數，全都打過兩劑疫苗，屬於突破性感染，接種疫苗以科興6例最多，其餘4人分別打過2劑BNT、2劑國藥、2劑AZ與2劑衛星V。

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為7例男性、3例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(案16833)、柬埔寨(2例，案16834、案16835)、印尼(案16836)、緬甸(案16837)、越南(3例，案16838-16840)、中國(案16841)及蒙古(案16842)入境，入境日介於今(2021)年11月19日至12月9日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

▲▼12/11境外移入個案。（圖／指揮中心提供）

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▲12/11境外移入個案。（圖／指揮中心提供） ※點圖放大

指揮中心統計，截至目前國內累計4,632,446例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,614,110例排除)，其中16,731例確診，分別為2,086例境外移入，14,591例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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