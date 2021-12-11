獨／中研院女曾到淡江大學上課　位在「北市永康商圈」

▲中研院確診女職員，曾到淡江大學城區部上過語言課程。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

中研院P3實驗室前天（9日）驚爆一名已離職女職員確診，教育部今天也公布一名新增個案，來自國內大專校院，教育部稍早證實，該名個案就是中研院染疫個案，因曾前往國內某大學進修推廣部學習語文，所以列為本土大專校院新增個案，《東森新媒體ETtoday》進一步追查掌握獨家消息，女學生上課大學地點在北市金華街上的淡江大學推廣教育處，而且就位在北市最熱鬧商圈之一的永康商圈附近；淡江大學僅回應，這要由疫情指揮中心來說明，指揮中心稍早也證實。

前天《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，中研院P3實驗室人員染疫，讓台灣維持0本土確診35天破功，而根據教育部今（11日）公布最新統計資料，截至昨（10日）天為止，各級學校新增6例確診個案，其中1例為本土大專校院生，打破一個多月來「＋0」紀錄。

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外界好奇新增1例來自本土大專校院，是否就是中研院已經離職的女職員，教育部接受《東森新媒體ETtoday》詢問時坦承，的確就是該名女職員，該女曾前往國內某大學進修推廣部學習語言，因為染疫關係，所以列為本土大專生個案。

不過，教育部不願透露校名，並指這個權責在指揮中心，可能涉及疫調，要詢問指揮中心，而根據《東森新媒體ETtoday》掌握獨家消息，該名確診者是前往位在北市金華街上的淡江大學推廣教育處，該處就位在北市最熱鬧的永康商圈附近。

▼中研院確診個案曾到淡江大學城區部上課。（圖／記者許敏溶攝）

《東森新媒體ETtoday》今天下午前往淡江城區部現場，因為是假日，在場人並不多，也沒看到相關中研院確診個案曾到此相關資訊，一位民眾私下表示，只到此參加活動，不清楚中研院確診個案曾到此上課消息，但知道記者說明後，多少還是會有一點擔心。