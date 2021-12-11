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老爸「看暖男友一眼」搖頭！她不信偷登記　下場慘爆：像抓交替

▲▼離婚,夫妻,情侶,吵架,分手,悲傷。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO婚後才驚覺被騙婚，相當後悔。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

父母的話真的要聽啊！一名人妻近日發文表示，老公在結婚前表現得非常體貼，讓她以為找到真愛，不料婚後與老公首次回老家才發現根本被騙婚，但因為是瞞著爸爸登記的，讓她拉不下臉打電話求救，苦惱到底該如何是好，網友們看了紛紛勸她「跟爸媽認錯吧」。

原PO在「匿名公社」發文表示，婚前老公非常體貼，出門約會吃飯捨不得讓她出錢、坐車幫忙開車門、吃飯幫忙拉椅子、嘴角髒了秒遞衛生紙，一有節日還會訂花和禮物送到公司，當時老闆和同事都相當羨慕她找了個好男友。

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不過，原PO爸爸第一次見到對方時，就認定他絕非善類，因為是「三白眼」。起初她不以為然，但當男友知道原PO爸爸反對後，就拼命想讓她懷孕，甚至洗腦她爸爸只是自私不讓她出嫁，而被愛情沖昏頭的她居然傻傻地相信了。

她接著說，婚前問男友為何不帶她回家見家長，總是會被各種理由搪塞，後來雖然提親過程不順利，但她仍選擇和爸爸鬧翻並偷偷登記結婚。

婚後不到一個月，原PO老公就以懷孕工作太危險為由，逼迫她離職，並把她帶回屏東老家。結果一回到老家，她才恍然大悟，公公生重病、婆婆有智能障礙，從親戚、鄰居口中才知道她是老公的第三任太太，嬸嬸看到「新任接班人」後甚至開心地表示，以後可以不用再去照顧原PO的公婆。

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO已懷有身孕5個月，讓她很苦惱離婚後孩子該怎麼辦。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

女網友此時才驚覺被騙婚，但為時已晚，不禁苦惱直呼「雖然家裡有外傭，很多事情我都不用做，但我有被囚禁和欺騙的感覺，打電話跟他吵還被罵，想打給我爸又拉不下臉，現在懷孕5個月了孩子又拿不掉，我真的超級後悔沒聽我爸的話，現在想走走不了，想離肚子裡的孩子又該怎麼辦？真的煩死了。」

網友們看完後紛紛留言勸原PO快逃，「事已至此，不管怎麼樣爸爸都會是你最大的靠山，趕緊跟爸爸聯絡，你永遠是他的寶貝孩子」、「還是趕緊跟父母求助，不要拿自己後半輩子的幸福來賭呀」、「這根本就是典型的抓交替～都已經到這個地步了，不打電話求救，以後想逃都沒機會」、「欺騙家裡情況、分居照顧父母、控制個人金錢，不趕緊離婚，大概悲哀的人生樂章要一直響了」。

►為何冷天也不用蓋被子！

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