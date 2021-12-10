新竹女和老公離婚後反悔　哭求法官：證人沒問意願遭打臉

▲新竹一名女子和前夫離婚後反悔，向法院訴請離婚無效，卻被駁回。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／新竹報導

新竹一名女子2007年和丈夫結婚後，卻在去年2月受疫情影響，她所經營的旅行社毫無收入，丈夫擔憂恐受女子牽連影響其名下房產，因而以死相逼，逼女子和他簽字離婚；不料，事後女子卻反悔，向法院訴請離婚無效，但新竹地院審理後，認為兩造均已簽字且有證人在旁，駁回女子訴求，判其敗訴。

判決書指出，女子向法官主張，自己和外籍丈夫2人在2007年結婚至今，她是基督徒也是牧師，2人在婚姻存續期間，她也沒有對丈夫不好，2人不可能離婚，不過去年2月間因疫情爆發，她所經營的旅行社深受衝擊，毫無收入，丈夫也因而擔心會影響到他名下的房產，一時竟以死相逼，逼迫老婆和他離婚。

女子透露，當時2人找來2名職業證人前來作證，但這2名證人不但從沒見過他們夫妻倆，更從未確認過他們是否有離婚之意願，何況她根本不願意離婚，因此向法院訴請離婚無效。

新竹地院審理後指出，2人在去年3月確實持離婚協議書和2名證人簽名，前往竹東戶政事務所辦理離婚登記，從形式上來看，女子與其丈夫之協議離婚已符合法定要件，且當事2名證人也表示確實為「職業證人」，並透露經查詢過去之服務紀錄來看，雖無對該對夫妻留下特別印象，但會找上門的通常都是有意離婚的當事人主動上門，雙方約定好後，於約定之時間內前往戶政事務所，並在現場確認離婚協議與離婚意願等事項。

法官認為，女子無法證明當時她並無離婚真意或離婚不被法定要件而無效，根據兩造離婚協議書上來看，上面不僅有當事2人的親筆簽名，更有2名證人簽名，認為雙方已辦妥離婚登記，並符合法律規定，兩造婚姻關係已消滅，駁回女子訴求，判其敗訴。