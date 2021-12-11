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臺文館「火星快閃酒吧」開幕！聲音情境吧檯+燈光秀　展演時間曝

▲▼國立臺灣文學館與都市藝術工作室跨界合作，打造火星快閃酒吧。（圖／國立臺灣文學館提供）

▲國立臺灣文學館與都市藝術工作室跨界合作，打造火星快閃酒吧。（圖／國立臺灣文學館提供）

記者林育綾／綜合報導

火星快閃酒吧來了！國立臺灣文學館外南門路草坪區，將開幕一座無酒精的神秘酒吧驛站「火星與地球距離687個地球日」，12月11日至明年1月9日快閃開幕，當日晚間6點半到8點還有音樂表演搭配燈光秀，未來除了週一休館之外，每日下午5點30分到9點之間，每30分鐘就有一次聲光展演。

▲▼國立臺灣文學館與都市藝術工作室跨界合作，打造火星快閃酒吧。（圖／國立臺灣文學館提供）

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▲三個藝術裝置，打造出有趣的聲音情境吧檯。（圖／國立臺灣文學館提供）

國立臺灣文學館與都市藝術工作室跨界合作，以小說家黃崇凱的《文藝春秋》一書之篇章為發想，在館外南門路草坪區打造無酒精的快閃火星酒吧，邀請民眾用聽覺體驗閱讀。

小說裡沒有紙本閱讀習慣的火星居民，如何了解地球的文化生活呢？在館內現地製作的互動裝置《文學傳書機》，將文本轉換成立體互動體驗，受到各界讚賞，因此這次加碼推出結合聲音情境的互動裝置，為即將到來的耶誕和跨年暖身。

▲▼國立臺灣文學館與都市藝術工作室跨界合作，打造火星快閃酒吧。（圖／國立臺灣文學館提供）

▲館內的互動裝置《文學傳書機》。（圖／國立臺灣文學館提供）

臺文館長蘇碩斌說明裝置藝術理念，120年後的火星上，悄悄開了一間名為Bar Mars的火星酒吧，當沒有閱讀習慣的火星居民，透過《文學傳書機》到臺文館遊玩，回到火星後仍意猶未盡，想深入了解地球的生活，於是在館外打造《火星與地球距離687個地球日》快閃酒吧，透過資深地球人採集而來的聲音，讓身處在便利科技取代生活的火星居民，透過聽覺「閱讀」，在聲音情境吧檯，感受落雨、市場、歌謠與小吃等日常的美好。

▲▼國立臺灣文學館與都市藝術工作室跨界合作，打造火星快閃酒吧。（圖／國立臺灣文學館提供）

▲國立臺灣文學館與都市藝術工作室跨界合作，打造火星快閃酒吧。（圖／國立臺灣文學館提供）

都市藝術工作室說，為讓火星居民回味在地球的美好日常，特別採集地球生活時，大家最熟悉的聲音，分別在三個不同的藝術空間裝置裡播放，搭配特殊的燈光設計，週二到週日早上9點到晚上6點可自由參觀，而週五、六、日裝置延長開放至晚上9點；除週一公休，每日下午5點30分到9點之間，每30分鐘有一次聲光展演，盼能透過文學跨界，激盪出不同的火花。

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