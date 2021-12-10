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中研院女確診爆社區危機！小小孩沒疫苗打　專家教3點幫保庇

▲▼中研院清消。（圖／記者許靖騏攝）

▲中研院清消。（圖／記者許靖騏攝）

記者嚴云岑／台北報導

中研院P3實驗室爆出人員染疫，雖然目前接觸者採檢結果都是陰性，但專家表示，兩週內都不能掉以輕心。由於個案確診前足跡遍佈廣，不排除有傳入社區可能，呼籲尚未完整兩劑疫苗接種者，在參加聖誕、跨年活動時更應謹慎考慮，家中有小孩的民眾，更要做到3大點，才能保護自己與家人遠離疫病。

《東森新媒體ETtoday》9日獨家披露北市新增一名本土病例，終結台灣連續35天本土「+0」紀錄，個案為中研院離職員工，指揮中心在事發後已緊急派專家小組前往調查，另將於一週內完成12家P3實驗室查核，今（10）日更臨時加開接種第二劑滿5個月的民眾，自行預約接種第三劑疫苗。

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由於個案雙北足跡遍佈板南線、京站百貨與多家知名手搖飲調，賣場也進行清消，台北市政府除了進駐中研院協助採檢，也重啟北市7大篩檢站全天候運作，讓有疑慮的民眾可自行前往採檢。另外，指揮中心也暫停春節專案訂房，保留雙北集中檢疫所量能以備不時之需。

▲▼中研院臨時快篩站。（圖／記者許靖騏攝）

▲中研院臨時快篩站。（圖／記者許靖騏攝）

依照現行防疫流程，民眾一旦PCR篩檢驗出陽性，就會被送往醫院隔離。被問及是否足跡重疊者就需篩檢？台大兒童醫院院長黃立民表示，「應該不需要這麼急」，因為目前第一波採檢都是陰性，除非是在兩週內與確診者足跡高度重疊，且又有發燒、流鼻水等症狀，才需自行到院篩檢。

此外，目前民眾能做的自保措施，除了勤洗手、保持社交距離外，就只剩下打疫苗。近期指揮中心在台北車站等地催打成效顯著，黃立民也呼籲尚未接種的民眾應該盡快接種，否則應避免參加人潮聚集的聖誕、跨年活動，減少暴露風險。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬受訪時也表示，目前疫苗僅能供12歲以上的青少年及成人接種，有小小孩的家庭在面對疫情威脅下，更要提高警覺。除了隨時攜帶乾洗手液進行手部消毒外，買回家的物品也要先行消毒包裝或表面才能使用。此外，回家抱小孩前，也要先洗手、更衣，再與小孩接觸。

▲▼P3 Lab,P3實驗室。（圖／中央研究院 生物醫學科學研究所）

▲P3實驗室。（圖／中央研究院生物醫學科學研究所）

面對P3實驗室人員染疫，黃高彬也表示，每個實驗室從實驗人員、打掃人員都有一套SOP，若兩兩一組搭配互相監看，就不會有疏漏。而目前已知染疫個案曾被老鼠咬，黃高彬也表示，可以調閱相關紀錄，看後處理流程是否落實，但在實驗室調查結果出爐前，都不應該加以揣測。

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如也表示，若個案確定在P3實驗室中染疫，代表知道病毒出處，「比社區大流行時還安全」。指揮中心專家小組與中研院若在稽核過程中發現環節疏漏，將會成為寶貴經驗，可寫進教科書裡作為實驗室指引，避免類似事件再度發生。

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