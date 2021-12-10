周末放晴快出遊！入夜冷空氣再襲　變天「轉濕涼」最低溫曝

▲下周北、東轉濕涼。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日多數地區天氣穩定且溫暖，僅北部、東半部受高壓東移影響有局部陣雨。周末兩日水氣減少，各地都是多雲到晴的好天氣，只有大台北東側、北海岸、宜蘭一帶有陣雨機會，尤其是今晚到明日上半天雨勢較明顯。周日入夜後東北季風增強，下周一、二北、東整天濕涼，低溫下探15度。

天氣職人吳聖宇表示，明日東北季風較弱，環境水氣也不多，但是預報資料看起來在迎風面地區仍有些降雨訊號，大台北東側、北海岸、宜蘭一帶可能仍是有局部短暫陣雨的機會，尤其是今晚到明天上午之前這段期間，明天下午之後降雨可望減少，到周日上午降雨都較少。

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直到周日下午東北季風再增強後，迎風面地區包括桃園、大台北、宜蘭、花蓮等地的降雨又會開始增加，且周日晚間到周一白天東北角、宜蘭一帶還可能出現局部較大雨勢，其他地方則不太受到影響。

▲周末天氣穩定，周日入夜後東北季風增強，北東轉濕涼。（圖／翻攝自Facebook／天氣職人吳聖宇）

在溫度方面，周末兩日白天各地都是舒適到溫暖，北部、東半部高溫22-24度以上，中南部可到25-27度以上，夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區仍有16-18度低溫，如果雲量較少，輻射冷卻作用也可能讓低溫降到16度以下，日夜溫差變化大。下周一起北台灣轉涼較為明顯，北部、東北部白天高溫會降到20度以下。

氣象局預報員徐仲毅表示，明天高壓東移，附近風場轉東風，天氣較為穩定，各地都是多雲到晴的好天氣，僅東半部、大台北偶爾飄雨。周末兩日天氣溫暖且晴朗，到了周日入夜開始有所轉變，東北季風逐漸增強，北部、東半部雨勢趨於明顯，溫度也下滑。

下周一開始受到東北季風影響，北部、東北部較涼，整天氣溫都低於20度，北部、東半部持續下雨，中南部則不受影響，維持日夜溫差大的天氣型態。周一、二清晨中部以北、東北部低溫15到16度，南部、花東17到18度，空曠地區再略低溫，周三起東北季風減弱天氣逐步回穩。