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7歲女兒玩水2分鐘消失溺死！　溫泉酒店「反告爸爸」求償百萬

▲▼7歲女兒玩水2分鐘消失溺死！　溫泉酒店「反告爸爸」求償百萬。（圖／翻攝極目新聞）

▲7歲女兒玩水2分鐘消失溺死！溫泉酒店反告爸爸求償。（圖／翻攝極目新聞，下同） 

記者許力方／綜合報導

廣州張姓爸爸日前和妻子、2個女兒入住白水寨嘉華溫泉酒店，期間因擔心室內泳池太危險，帶著2幼女到室外兒童池玩水，10分鐘左右時間內，7歲的大女兒消失視線中，不幸在水深1.6米的池內溺水，造成多重器官衰竭等重症，並於4個月後傷重不治。治療期間，他不但沒收到酒店道歉，還被反起訴要求償還代墊的醫療費27萬人民幣 (約台幣117萬元)。

事發於今年8月3日，張姓爸爸告訴《極目新聞》，他帶著妻女入住嘉華溫泉酒店，下午和家人先去室內泳池，發現沒救生員、太危險，改帶孩子去室外較淺的兒童游泳池，原本看著大女兒萌萌在跟其他小朋友玩，2、3分鐘後跑開，他連忙動身尋人，未料10幾分鐘後赫然發現，萌萌在水深1.6米的觀瀑游泳池內溺水。

張爸爸稱，發現萌萌溺水時，有2名客人正在對女兒施救，其中一名自稱是醫生的客人告知，萌萌已經缺氧，需要使用氧氣瓶，但酒店不僅沒有安全人員，也拿不出氧氣設備，一直拖到半小時後救護車趕到，才得以使用氧氣設備救治。他指控，30公分深的兒童池和1.6米參的觀瀑泳池相連，中間沒有警示標誌及間隔物，水面上還放了大型水上充氣玩具。

▲▼7歲女兒玩水2分鐘消失溺死！　溫泉酒店「反告爸爸」求償百萬。（圖／翻攝極目新聞）

▲▼7歲女兒玩水2分鐘消失溺死！　溫泉酒店「反告爸爸」求償百萬。（圖／翻攝極目新聞）

經送醫搶救，南方醫科大學珠江醫院診斷，萌萌因溺水造成肺炎、大腦功能衰竭、多重器官功能衰竭等重症。讓張家人料想不到的是，事後沒有收到來自酒店的道歉，萌萌還在治療期間，11月15日，反而收到來自酒店人員的通知，表明張爸爸已經被起訴至廣州白雲區法院，要求償還住院期間的部分醫藥費；直到12月1日，歷經4個月搶救，萌萌傷重宣告不治。

張爸爸表示，酒店要求他和妻子償還墊付的醫療費用117萬餘元，起訴書寫到，15時43分，一位男客人發現該名女童有異樣後，立即上岸呼救，酒店工作人員聽到呼救後，第一時間將溺水女童救起，放置於岸邊，同時立即通報相關負責人員。女童被救上岸時，一名女客人（自稱省女童醫院醫生）主動與溫泉部救生主管對女童實施急救措施。約16時5分，救護車趕到將溺水女童送醫。

酒店主張，張姓父母作為監護人，卻讓孩子脫離監管20分鐘，應承擔70%責任，因此提起訴訟。張爸爸坦言「我聽到這個消息很震驚，家人還在悲痛中，沒有收到一句道歉，反而收到法院傳票…」因為女兒溺水時，酒店根本沒有救生員，也沒有氧氣設備，導致錯過黃金時間，後來在10月25日酒店就停止墊付醫藥費。

張爸爸稱，女兒醫療費一共花費近90萬人民幣（約台幣391萬元），其中加護病房治療費約54萬人民幣（約台幣234萬元），酒店墊付了加護病房治療費中的39萬餘元（約台幣169萬元），要求返還的其中的70%。8日法院進行庭前調解，酒店沒有人出席，雙方至今未能達成共識，仍在訴訟程序中。

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關鍵字：

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