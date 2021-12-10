台北12區街講落幕　蔣萬安宣布：「食安嘉年華」接力登場

▲「食在安心」嘉年華在12月12日登場，國民黨立委蔣萬安邀民眾參加。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

1218公投日倒數10天，立委蔣萬安發起「守護食安、人民心安」台北12區街講，「最終站」9日於士林捷運站。蔣萬安也宣布，接下來「食在安心」嘉年華將在本週日（12日）接力登場，盼透過輕鬆活潑兼具教育意義的活動，向民眾傳達捍衛食安的重要性，邀請大、小朋友一起來同樂。

蔣萬安重申，農委會將萊克多巴胺列為禁藥，禁止國內豬農使用，政府卻執意要開放含有萊劑的豬肉進口，又不願意清楚標示，讓民眾無法自主選擇，「這完全沒有道理！」民眾的食安不容任何交換及妥協。

蔣萬安也回顧，這1個半月時間，「守護食安、人民心安」街講活動走遍台北市12個行政區，站在街頭巷尾、市場，向民眾闡述反萊豬進口的重要性；過程中，遇上許多熱情的朋友給予鼓勵，也要感謝當面反應不同意見的民眾，他們願意站出來發聲、給予理性溝通的機會，讓公投的內容獲得更充分的討論。

最後，蔣萬安宣布，12月12日下午2點即將在榮星花園舉辦「食在安心」嘉年華，現場除了邀請如果兒童劇團帶來「食安小劇場-動物園的故事」、世界溜溜球冠軍的精彩表演，也設置氣墊遊戲區、復古童玩區，並在活動尾聲安排小朋友專屬的「安心小豬」創意扮裝走秀，歡迎大家在週日下午踴躍參與。