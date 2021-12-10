　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北12區街講落幕　蔣萬安宣布：「食安嘉年華」接力登場

▲▼「食在安心」嘉年華在12月12日登場，國民黨立委蔣萬安邀民眾參加。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲「食在安心」嘉年華在12月12日登場，國民黨立委蔣萬安邀民眾參加。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安，下同）

記者蔡文鈴／台北報導

1218公投日倒數10天，立委蔣萬安發起「守護食安、人民心安」台北12區街講，「最終站」9日於士林捷運站。蔣萬安也宣布，接下來「食在安心」嘉年華將在本週日（12日）接力登場，盼透過輕鬆活潑兼具教育意義的活動，向民眾傳達捍衛食安的重要性，邀請大、小朋友一起來同樂。

蔣萬安重申，農委會將萊克多巴胺列為禁藥，禁止國內豬農使用，政府卻執意要開放含有萊劑的豬肉進口，又不願意清楚標示，讓民眾無法自主選擇，「這完全沒有道理！」民眾的食安不容任何交換及妥協。

蔣萬安也回顧，這1個半月時間，「守護食安、人民心安」街講活動走遍台北市12個行政區，站在街頭巷尾、市場，向民眾闡述反萊豬進口的重要性；過程中，遇上許多熱情的朋友給予鼓勵，也要感謝當面反應不同意見的民眾，他們願意站出來發聲、給予理性溝通的機會，讓公投的內容獲得更充分的討論。

最後，蔣萬安宣布，12月12日下午2點即將在榮星花園舉辦「食在安心」嘉年華，現場除了邀請如果兒童劇團帶來「食安小劇場-動物園的故事」、世界溜溜球冠軍的精彩表演，也設置氣墊遊戲區、復古童玩區，並在活動尾聲安排小朋友專屬的「安心小豬」創意扮裝走秀，歡迎大家在週日下午踴躍參與。

▲「食在安心」嘉年華在12月12日登場，國民黨立委蔣萬安邀民眾參加。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

►男士平口褲才45元！破盤價手刀搶

ET快訊
知名女星嗨慶生「上下全脫了」　吸500萬網朝聖
水神來了！一周「2波變天」時間曝　雨彈來襲冷探15°C
快訊／永和啃老逆子「殺父分屍」　法院裁定羈押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨稱沒網軍　國民黨：林錫耀榮登「被打臉王」

台北12區街講落幕　蔣萬安宣布：「食安嘉年華」接力登場

確診女曾到大安某餐廳、南港Global Mall　柯文哲呼籲：口罩戴好！

中研院研究員染疫　蔡英文：政府會全力守住疫情

國軍三峽「極機密P4實驗室」　18年前發生過　中校操作意外染SARS

北市1人包12行政區活動　「每年48場」承辦員猝死

快訊／P3實驗室女染疫匡列69人　黃珊珊：還有400多名員工待採檢

中研院研究員確診　蘇貞昌：政府嚴陣以待！啟動嚴格防疫措施

設計師設計「回家作主」頭貼挺公投　滅火器、聶永真跨界響應

殲16、運8等5架次共機擾台　空軍防空飛彈追監

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

汽車升降機故障急墜！秒變大怒神　男女連人帶車「1F➝B2」重摔受傷

17歲正妹「蚊子當寵物」幫取名 露白皙美腿餵食...享受鮮血大餐

福原愛曝為張繼科準備「專屬餅乾」　陸網喊話：嫁來中國！…日網傻眼

「永和無頭屍」兇手抓到了！　失智母遭家暴兒幫出氣殺父分屍

基隆機車對撞！女騎士噴飛趴地　「跨雙黃線逆向」送醫搶救不治

民進黨稱沒網軍　國民黨：林錫耀榮登「被打臉王」

台北12區街講落幕　蔣萬安宣布：「食安嘉年華」接力登場

確診女曾到大安某餐廳、南港Global Mall　柯文哲呼籲：口罩戴好！

中研院研究員染疫　蔡英文：政府會全力守住疫情

國軍三峽「極機密P4實驗室」　18年前發生過　中校操作意外染SARS

北市1人包12行政區活動　「每年48場」承辦員猝死

快訊／P3實驗室女染疫匡列69人　黃珊珊：還有400多名員工待採檢

中研院研究員確診　蘇貞昌：政府嚴陣以待！啟動嚴格防疫措施

設計師設計「回家作主」頭貼挺公投　滅火器、聶永真跨界響應

殲16、運8等5架次共機擾台　空軍防空飛彈追監

女研究員染Delta「85人漏夜採檢」！陳時中、王必勝深夜急赴檢疫所

金融時報：美擬將中國AI企業商湯科技「列入黑名單」

林秉樞遭羈押　律師：家暴案少有這種高規格待遇

實驗室女「病毒量高」不尋常！名醫列發病疑點：不能排除社區染疫

戎祥爸爸驚傳驟逝「家中休克送醫不治」！　月前曾打疫苗不適入院

艾瑪華森爆加入漫威！　搭檔「奇異博士」班尼迪克…角色曝光

家家浴室滑倒「胸口撞浴缸」骨頭裂了！痛苦拍MV：沒在演是真的痛

全聯打破麻油她嚇傻！店員「超暖SOP處理」帥氣離開　萬人朝聖讚翻

鮮肉晨跑被40歲阿姨搭訕！才交談3句秒說：給我看看　劇情神展開

國銀前10月對中小企業放款超過7000億　創同期新高！

視覺錯亂！穿妄想T恤秒變大UU　心機偽裝升2cup...側面超平坦XD

政治熱門新聞

國軍三峽極機密P4實驗室　18年前爆感染

獨／多天本土+0破功！　北市南港P3實驗室1人員「實驗時染疫」

北市1人包12行政區活動　「每年48場」承辦員猝死

「實驗室女」足跡曝　行經台北京站業者急停業清消

確診女曾到大安某餐廳、南港Global Mall　柯文哲呼籲：口罩戴好！

獨／時隔35天再爆本土確診　北捷東門站、南港站傳足跡行經

中研院研究員染疫　蔡英文：政府會全力守住疫情

民進黨稱沒網軍　國民黨：林錫耀榮登「被打臉王」

快訊／P3實驗室女染疫匡列69人　黃珊珊：還有400多名員工待採檢

時隔35天再爆本土個案　蔡英文要求：迅速查明個案、落實疫調匡列

台北12區街講落幕　蔣萬安宣布：「食安嘉年華」接力登場

快訊／新北預計明公布本土+1　火速追「實驗室女」足跡

四大公投民調黃金交叉　核四重啟、三接遷離「不同意超過同意」　　

臉書湧入數10個帳號開罵　陳佩琪哭了：這是拿錢辦事的網軍？

更多熱門

相關新聞

侯友宜「用行動表示支持公投」：黨派、個人絕不會超過國家

侯友宜「用行動表示支持公投」：黨派、個人絕不會超過國家

1218公投將至，國民黨總動員大力宣傳「四個同意」，新北市長侯友宜仍遲未表態，國民黨今（9）日晚上將在新莊舉辦公投造勢晚會，侯友宜則安排市政行程，將赴淡水海關碼頭視察光映淡水系列活動。被問到何時會盡到「黨員」義務，侯友宜重申，他會把自己的角色扮演好，站在國家長遠發展上支持所有人民關心的議題，「我會用我自己的行動來表示支持跟關心。」

四大公投最後催票！國民黨12日大遊行：上看3萬人參加

四大公投最後催票！國民黨12日大遊行：上看3萬人參加

公投倒數10天　國民黨：全民怒火燒向「民進黨網軍治國」

公投倒數10天　國民黨：全民怒火燒向「民進黨網軍治國」

「鋼樑直插藻礁」驚悚畫面曝光　環團：如一把劍插入人體

「鋼樑直插藻礁」驚悚畫面曝光　環團：如一把劍插入人體

倒數10天！　四大公投五大須知必看

倒數10天！　四大公投五大須知必看

關鍵字：

蔣萬安食安藍營四個同意

讀者迴響

熱門新聞

說斷就斷、分手後最絕情的3大星座

時空穿越者困2021　預言12月有2大事

水神來了！2波變天時間表冷探15°C

從指甲看健康！「杵狀甲」恐是癌症訊號

嘉義高二弟擺攤養家…鳳梨一聽開車尋人「用新台幣下架」

「北臉」能接班極度乾燥？網搖頭揭關鍵2點

女星嗨慶生「上下全脫了」！　美胸翹臀太火辣

台北女追劇驚見「母被性侵影片」崩潰！男友遞1張紙條認了

鄧佳華6性病套餐檢查結果曝光！

P3實驗室爆陽性個案！知情人士：Ct值相當低

零本土破功跨年喊卡？陳時中：警戒是否升級「觀察2週」

獨／王少偉酒駕「打包」許藍方回香閨　經紀公司證實兩人關係

南港女研究員染Delta　男友篩檢「陰性」

國軍三峽極機密P4實驗室　18年前爆感染

新款透明車上市？他洗完車驚見整輛消失

更多

最夯影音

更多
玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼

玩太嗨？踩破天花板慘摔貨架上　整排商品被掃落...店員目睹傻眼
嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

嫌犯替母出氣「殺父分屍」拋水溝　被逮激動喊：媽媽怎熬過這一晚

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

《炮仔聲》許瀞蔆車禍意外！　國道開一半撞障礙物「車頭全毀」

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

王少偉爆戀上「性學博士」許藍方！ 親曝兩人關係…鬆口認：她不一樣

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

台灣黑狗急速狂奔「體態像獵豹」　時速高達61公里！還能再跑更快

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面