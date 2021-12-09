再爆本土疫情！陳時中嘆「病毒無所不在」籲疫苗打好打滿

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央研究院南港P3實驗室確診一名本土個案，是一名20多歲女性，目前已離職，相關單位積極釐清感染源中。針對台灣時隔一個多月再爆本土個案，指揮官陳時中直言「有本土案例要提高警覺，但不用過度恐慌，再跟大家呼籲病毒無所不在，疫苗要打好打滿。」

陳時中表示，該個案近期無出入境紀錄，已接種2劑莫德納疫苗，個案在11月中旬工作過程曾接觸過病原，當下並無症狀；11月26日開始出現輕微咳嗽，12月4日咳嗽加劇，12月8日出現嗅、味覺異常，就醫採檢後，於9日確診。

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該名確診者已確定列為本土個案（案16816），陳時中今也公布初步足跡調查，包括京站、大三元酒樓，也曾搭乘捷運板南線等地點。針對感染源，陳時中直言，目前不做任何臆測，要等第一波檢驗出來才能做相關判斷，這也才有意義。

陳時中也感嘆，有本土案例要提高警覺，但不用過度恐慌，再跟大家呼籲病毒無所不再，要把口罩戴好、勤洗手，還有疫苗一定要打好打滿，因為疫苗確實會減低重症和死亡可能性，出入人多的地方要盡量保持社交距離，明天有進一步調查結果會再跟大家報告。