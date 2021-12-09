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快訊／永和冷血男「殺父分屍」丟水溝！檢聲請羈押

▲▼永和無頭屍案，分屍案，符男被移送到分局，低頭不發一語。（圖／記者游宗樺攝）

▲永和發生分屍案，符男稍早遭檢方聲請羈押。（圖／記者游宗樺攝）

記者陳雕文、閔文昱／新北報導

新北市永和區永平路瓦磘溝大排8日驚見手腳、頭顱被切斷的浮屍，警方鎖定54歲符姓男子涉嫌重大，晚間持拘票上門將其逮捕。他向警方供稱，因不滿84歲父親長期施暴77歲母親，才會懷恨殺害父親後，但警方調查發現，符男父母早已分居近30年，懷疑犯案動機跟財產有關。檢察官今（9日）晚間訊問符男完畢後，向法院聲請羈押。

新北市永和區8日上午，有民眾在一處大排水溝發現一具無頭男屍，嚇壞報警。警方逮捕犯案的54歲符姓男子，他向警方供稱，不滿父親長期對重度失智的母親家暴及言語羞辱，11月28日趁父親熟睡時，使用枕頭悶死父親，並把遺體拖到頂樓儲藏間丟棄，直到12月6日屍體傳出腐爛味，才使用美工刀跟鋸子肢解遺體，7日凌晨用行李箱載運到保平路大排水溝傾倒棄屍。

但警方調查發現，符男的父母早已分居30年，死者在去年住進了長照中心，後來決定回家度過晚年，上月24日打電話請求符男載回家，沒想到回家後竟發生憾事。有知情人士透露，符男的父親一回到家就開始向妻子要錢，導致符男不滿這些未來可能是他的財產遭霸佔，才決定痛下毒手。

檢察官稍早訊問符男完畢後，認為符男涉犯殺人罪嫌和損壞及遺棄屍體罪嫌。其中殺害直系血親尊親屬之罪嫌重大，屬死刑或無期徒刑之重罪，有逃亡或湮滅事證之虞，為保全本案刑事追訴、審判，向法院聲請羈押。

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