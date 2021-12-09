染疫女研究員「Ct值15」！打2劑莫德納中鏢　處理規格恐高於Delta

▲中研院P3實驗室人員傳出確診。（圖／中研院提供，照片人物非染疫者）

記者趙于婷、閔文昱／台北報導

台灣0本土確診維持35天破功！《東森新媒體ETtoday》獨家掌握，一名南港P3實驗室的人員，因在做新冠肺炎實驗時不小心染疫確診，家用快篩和PCR採檢都呈現陽性，Ct值15。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（9日）晚間證實有此事，但強調在複驗中。指揮中心發言人莊人祥說明，該案為20多歲女性，打過2劑莫德納，出現咳嗽症狀一周，昨天出現嗅味覺異常，主動就醫採檢。

指揮官陳時中及發言人莊人祥傍晚至板橋車站視察新冠疫苗接種狀況，被問到此事回應，目前看起來有一個PCR檢驗是陽性的，是在工作場域受到汙染而染疫，詳細情況仍在複驗中。北市衛生局僅則表示，尚無法證實為南港P3實驗室染疫女員工的足跡，只要有確診足跡，北市都會先行通知業者，而相關疫情資料須由指揮中心統一說明。

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▲指揮中心指揮官陳時中視察板橋車站施打站。（圖／指揮中心提供）

有知情人士透露，該個案Ct值相當低，低於20，現在大家都覺得很緊張，但因為接到訊息還沒幾個小時，還在了解狀況，有可能匡列到50人以上，而且個案接觸單位蠻多，現在也擔心隨著疫調，匡列會越來越多，目前假想狀態會比Delta還更高規格處理，初步了解個案有雙北足跡，足跡已經充分掌控，會去做分類，有疑慮的都會匡列。

莊人祥指出，該案為20幾歲女性，是實驗室工作人員，曾經咳嗽一週，昨天出現嗅味覺異常，主動就醫採檢，其餘都還在疫調確認中，而目前已知過去P3實驗室沒有發生過類似染疫個案，還需要等待複驗結果。中研院今（9日）傍晚則低調表示，一切以指揮中心說法為主。

針對足跡等其餘部分雖還在疫調確認中，但傳出該確診者行經足跡不少，還曾到訪家樂福汐科店、京站時尚廣場台北店、遠雄廣場等，業者紛紛閉店進行全面的清消，以確保全體員工及顧客安全。



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