嘉市警「超商安全維護會議」　五力概念與業者交流

▲▼ 嘉義市警方邀集便利超商業者舉行雙向安全會報。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



有鑑於他縣市發生多起超商店員因規勸顧客佩戴口罩，致發生衝突之事件，造成無辜店員遭受攻擊等危害。嘉義市政府警察局9日邀集統一、全家、萊爾富及OK等便利商店南區分公司、嘉義市保全業職業工會、義勇警察大隊、守望相助大隊、民防大隊及轄區超商134家，召開「超商安全維護會議」，針對超商自我防衛等議題，進行警方、業者的雙向對話，更於該局體技館辦理超商店員防暴技巧實地教學，參加人數約250人。



因應超商店員遭攻擊案件，嘉義市政府警察局結合本身既有量能及社區里鄰資源，規劃整合第1力「守望進化」，針對轄區超商守望時間一律延長為7分鐘、提高員警巡簽密度；第2力「熱線通報」，透過派出所與超商建立的通訊軟體Line「阻詐聯防群組」，加強警民熱線通報機制，預防犯罪於機先；第3力「視訊報案」，推廣110視訊報案系統，該系統具備報案定位、視訊傳送、文字對談等功能，讓員警能在民眾事發第一時間，精確掌握報案人資訊及快速了解現場狀況；第4力「警民協力」，結合義警、社區守望相助隊、保全業者進行超商複式巡守，彌補員警巡邏空隙；第5力「防暴增能」，教導超商員工防暴觀念及技巧。

警察局長黃建榮於會中表示，超商為市民生活帶來便利，更是民眾生活不可或缺的一部分，提升超商的自我防衛能力正是終極目標，而且也向超商業者宣導監視器鏡頭外拉的重要性；另對於暴力攻擊事件，警方絕對不會容忍，一旦發生危害，將立即派遣快打警力到場應處，迅速將不法分子逮捕法辦，以打造嘉義市民嚮往的「全齡共享、世代宜居」的西部新都心。