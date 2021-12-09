【廣編】麥卡倫攜手米其林三星主廚　獻年度限量首發「可可協奏曲」

圖、文／麥卡倫提供

麥卡倫推出全新年度限量系列「麥卡倫 The Harmony Collection」，其概念來自於麥卡倫攜手具深厚關係的合作夥伴—世界級米其林三星餐廳El Celler de Can Roca一同追尋永續未來的旅程中的全新發現。首發款「Rich Cacao可可協奏曲」正是旅程中最先發現的驚喜-Cacao 可可為靈感來源。

為了進一步探索可可奧妙，麥卡倫釀酒師Polly Logan前往位於西班牙吉羅納(Girona)由兩度榮獲世界第一的米其林三星El Celler de Can Roca餐廳的甜點主廚Jordi Roca所創立的精品巧克力工坊Casa Cacao進行一場深度的風味旅程，感受到Jordi Roca對可可的深入研究、風味解構及熱情後，全新Rich Cacao可可協奏曲也應運而生。

「麥卡倫 The Harmony Collection Rich Cacao可可協奏曲」是雪莉桶威士忌與巧克力最美好結合的典範，特別選用麥卡倫窖藏中極具深邃馥郁巧克力、豐厚乾果香氣的頂級歐洲紅橡木雪莉桶，及帶有香甜蜂蜜及細膩香草的美國白橡木雪莉桶，勾兌極具層次的濃郁黑巧克力香氣，口感柔軟香甜，尾韻細緻悠長更帶有巧克力特有的苦甜回甘滋味，重新定義雪莉桶威士忌全新風貌。

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