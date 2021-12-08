第四屆桃園青年諮詢委員徵選ING　歡迎關心市政發展青年報名

▲青年諮詢委員分組討論。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵青年參與公共事務並關心社會議題，桃園第四屆青年諮詢委員徵選中，即日起迄12月21日受理報名。歡迎年滿16至40歲，設籍、就學或就業於桃園市，關注桃園政策發展或在地議題的青年朋友報名參加，詳情請上桃園市政府青年事務局官網及臉書粉絲專頁查詢。

▲第四屆桃園市政府青年諮詢會開放報名中。（圖／青年局提供）

市府青年局8日表示，桃園市政府青年諮詢會自2016年成立至今邁入第四屆，多面向參與公共議題與在地發展，即將卸任的第三屆青諮委員，在任期中結合市政參訪定期召開會議，跨足濕地復育、新住民文化、長期照顧，以及貼近青年的社會住宅等多項議題，走入第一線實地了解市政脈動。

即使受到疫情影響，仍透過線上會議方式進行，充分與市府各局處交換青世代對在地發展的想法，例如現為點點塑環保科技公司執行長的洪以柔委員，在了解市府海岸管理工程處的許厝港濕地復育計畫後，與海管處合作致力於包括塑膠微粒檢測及廢棄物蒐集等海岸環境保護課題，以實際行動守護桃園。

此外，響應聯合國訂定812國際青年日，第三屆青諮委員也於任內以「翻轉教育」為主題，成立桃園在地及國際倡議兩個任務小組分頭籌備，分別深入研析青年在現今社會及世界脈動下關注的議題內涵，與桃園市政府共同舉辦「2020桃園國際青年論壇」，與120位來自全國各地的青年共同思辯及產出行動方案，展現青世代的觀點。